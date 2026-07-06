Cambios en el Gobierno: Guido Giana renunció como viceministro de Salud y lo reemplazará Rodrigo Sbarra

El hasta ahora subsecretario de Coordinación Administrativa asumirá el cargo que el funcionario saliente ocupó durante apenas siete meses.

Rodrigo Sbarra será el nuevo viceministro de Salud en reemplazo de Guido Giana , quien deja el cargo a siete meses de haber asumido, tras una denuncia penal en su contra. El funcionario entrante ya formaba parte de la cartera sanitaria, donde se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa , y ahora ascenderá al segundo puesto en la estructura del organismo.

Tal como pudo averiguar Ámbito , el nombramiento de Sbarra será bajo el título de secretario de Gestión Administrativa y quedará sellado con un Decreto que verá la luz en las próximas horas, según confiaron fuentes oficiales a este medio.

La etapa de Giana al frente del área había comenzado en noviembre de 2025 , con su designación oficializada por el Decreto 783/2025. Aterrizó en el puesto para suceder a Cecilia Loccisano , que dio un paso al costado luego de que el oficialismo se impusiera en las legislativas del 26 de octubre de ese año.

Antes de esa función, el funcionario que ahora se aleja había manejado las finanzas del PAMI como gerente económico-financiero durante el mandato de Mauricio Macri, además de pasar brevemente por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. Su historia con el PRO también incluye política territorial: fue edil en Presidente Perón y buscó la intendencia de ese distrito por Juntos por el Cambio.

En el entorno del ministro Mario Lugones interpretan el cambio como una apuesta a sostener el rumbo: aseguran que con Sbarra se profundizará la agenda de transformación de la gestión, apoyada en cuatro pilares que repiten como mantra: desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema sanitario.

La despedida para Giana, de todos modos, fue en buenos términos. Mediante un comunicado, la cartera le agradeció "por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión" y subrayó que su aporte "fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa".

La denuncia de la Fundación Apolo que precipitó la salida de Giana

La renuncia de Giana se produjo pocos días después de una denuncia penal presentada por la Fundación Apolo, en la que se solicitó investigar su presunta participación en delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Guido Giana dejó el cargo a siete meses de haber asumido y tras una denuncia penal.

La presentación judicial sostuvo que el ahora exviceministro habría omitido declarar participaciones societarias en empresas vinculadas al sector de la salud, pese a desempeñarse como la segunda autoridad de la cartera. Según la denuncia, esa omisión podría haber ocultado conflictos de intereses incompatibles con las responsabilidades propias de su cargo.

"Existen elementos suficientes para afirmar que Giana mintió en su declaración jurada cuando asumió como viceministro y no declaró participaciones societarias relacionadas con el sector que debía controlar como funcionario", señaló el coordinador de investigaciones judiciales de la ONG, Nicolás Silvera.

Además, la denuncia repasó antecedentes que ya vinculaban a Giana con investigaciones judiciales relacionadas con el PAMI. Entre ellos, declaraciones incorporadas en causas federales que lo mencionan en presuntas maniobras de retornos ilegales, direccionamiento de prestaciones y vínculos con operadores del sistema de salud.

Desde la Fundación apuntaron que la renuncia no extingue las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación penal y reclamaron que la Justicia continúe con las medidas de prueba solicitadas hasta esclarecer los hechos denunciados.

Quién es Rodrigo Sbarra, nuevo viceministro de Salud

El flamante número dos, según se presenta en LinkedIn, es economista especialista en implementación de políticas públicas y arrastra dos décadas de experiencia estatal. Su capítulo más reciente fuera del actual gobierno transcurrió en el Ministerio de Desarrollo Productivo macrista, donde permaneció más de cuatro años repartidos en dos funciones: subsecretario de Coordinación desde diciembre de 2015 y, a partir de octubre de 2018, secretario de Coordinación hasta el final de aquel mandato.

El recorrido de Sbarra arrancó mucho antes. Debutó en el Estado en marzo de 2005 como asistente en la Unidad Ministro de Economía y Producción, siguió en la Unidad Ministro de Producción entre fines de 2008 y mediados de 2009, y luego pasó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como asesor económico y enlace parlamentario hasta mayo de 2012, un rol en el que ofició de puente entre el Palacio de Hacienda y el Congreso.

Completan su currículum una función de asesor financiero en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, entre 2012 y 2015, y una consultoría externa para el INTA entre agosto de 2010 y abril de 2011, cuando integró el Programa Global Biopact.