Gripe H3N2: ¿Cuándo conviene vacunarse, según infectólogos?

El avance viral estacional genera consultas, refuerza alertas sanitarias y pone el foco en la prevención temprana dentro del calendario inmunológico.

La circulación de virus respiratorios volvió a ganar espacio en la agenda sanitaria y encendió señales de atención en distintas provincias. Con cuadros que se adelantan a lo habitual, hospitales y consultorios registran más consultas por fiebre alta, malestar general y síntomas que obligan a guardar cama.

En ese contexto, especialistas en enfermedades infecciosas insisten en mirar el calendario con lupa. La vacunación antigripal aparece como una herramienta conocida, aunque el momento elegido puede marcar diferencia. No se trata de correr detrás del virus, sino de anticiparse con criterio , algo que no siempre resulta sencillo cuando el clima todavía engaña.

El tema suma complejidad porque no todos los cuadros evolucionan igual. La mayoría cursa la enfermedad sin complicaciones, pero ciertos grupos presentan mayor riesgo. Entender qué circula, cómo se manifiesta y cuándo protegerse ayuda a bajar la ansiedad y ordenar decisiones, lejos del pánico y también de la indiferencia.

La variante H3N2 pertenece al virus de influenza A, uno de los más frecuentes en brotes estacionales. Su comportamiento no es nuevo, aunque cada año puede mostrar matices distintos. En esta temporada, profesionales de la salud advierten una intensidad mayor en algunos cuadros , con impacto en adultos mayores y personas con condiciones previas.

Los síntomas suelen aparecer de manera abrupta. Fiebre elevada, dolores musculares, cansancio extremo, dolor de cabeza y tos seca son las señales más comunes. En algunos casos se suman congestión nasal, escalofríos y dolor de garganta. La recuperación puede llevar varios días y no siempre permite retomar la rutina de inmediato.

Vacunas.jpg

Si bien muchas personas lo confunden con un resfrío fuerte, la diferencia está en la velocidad y la intensidad. Por eso se recomienda no subestimar los síntomas y consultar ante señales persistentes o dificultad respiratoria.

Cuándo conviene vacunarse contra la gripe, según un infectólogo

Infectólogos coinciden en que la inmunización debe realizarse antes del pico de circulación viral. El organismo necesita alrededor de dos semanas para generar defensas, un dato clave que suele pasarse por alto. Vacunarse cuando el virus ya está ampliamente instalado reduce el beneficio esperado.

La recomendación general apunta a los meses previos al invierno, aunque los especialistas aclaran que no existe una fecha rígida. Cada año presenta particularidades y el adelantamiento de casos obliga a ajustar estrategias. Aun así, recibir la dosis más tarde sigue siendo preferible a no hacerlo.

Los grupos priorizados incluyen adultos mayores, personas gestantes, niños pequeños, personal de salud y quienes presentan enfermedades crónicas. En estos casos, la vacuna no siempre evita el contagio, pero sí reduce formas graves y complicaciones.

vacuna CABA.jpeg

Se confirmó la primera muerte por la gripe H3N2 en la Argentina

Las autoridades sanitarias confirmaron un fallecimiento asociado a esta variante, un dato que refuerza la vigilancia epidemiológica. El caso se dio en una persona con factores de riesgo, lo que vuelve a poner el foco en la protección de poblaciones vulnerables.

Especialistas aclaran que una muerte no implica un escenario fuera de control, pero sí funciona como alerta temprana. La experiencia muestra que los cuadros graves suelen concentrarse en pacientes no inmunizados o con defensas comprometidas.