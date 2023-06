San Luis: sin los Rodríguez Saá en boletas, el PJ asume el primer riesgo real

Auguran en ambos bandos victorias y concentran los esfuerzos finales en las dos localidades principales, que concentran el 70% del padrón: la capital provincial y Villa Mercedes. En la primera, Cambia San Luis espera arrebatarle la intendencia al peronista Sergio Tamayo, quien buscará un segundo periodo. En la segunda, hay consenso en que Poggi mide mejor en la categoría gobernador pero el actual jefe municipal Maximiliano Frontera, del oficialismo, puede traccionar hacia arriba en su camino a la reelección.

La movida electoral comenzó con la eliminación de las PAS (primarias abiertas y simultáneas, pero no obligatorias) para ser reemplazadas por la ley de lemas. Un sistema que, en principio, estuvo diseñado para blindar al PJ, pero el salto de Adolfo a la oposición hizo, quizás, revertir la ecuación. Aunque el hermano del gobernador no se presentará con ningún sublema, esa alianza puede llevarle a Poggi votos peronista. No obstante, algunos dirigentes provinciales creen que ese poroteo terminará en suma cero, ya que grupos UCR no se convencieron de la sociedad, y descreen de una promesa de cambio que integre a Adolfo -quien podría luego encabezar la lista a senadores nacionales en las PASO de agosto-.

A principios de enero, el gobernador había sorprendido a los propios del PJ y también hacia afuera al designar a Jorge “Gato” Fernández, exintendente de Tilisarao, un pequeño poblado de unos 12 mil habitantes y también exministro de la Corte local. Fernández tenía buen diálogo con Adolfo, y se sospechó que su nominación era una ofrenda de paz. Pero no funcionó y se mantuvo la ruptura que los enfrentó en las elecciones 2019. Luego, fueron meses de una intensa instalación. En la provincia dicen que el Fernández del Alberto está en todos lados: radios, afiches, diarios, recorridas, actos, televisión. Un trajinar incesante para competirle a una figura más instalada. En las encuestas el postulante del oficialismo empezó a crecer desde atrás y en la recta final entusiasma a los propios.

Fernández tendrá como compañera de fórmula a Eugenia Catalfamo, senadora nacional. Y dentro del lema oficialista también recolectarán votos para el “Gato” Fernández las candidaturas a la gobernación de Mariela Cros del Movimiento Evita, del actual ministro de Producción Marcelo Amitrano y el exfuncionario Diego González. Para Poggi atraerá votos el sublema que encabeza Eduardo Mones Ruiz, exintendente de Villa Mercedes.

También se presenta el Frente de Izquierda con Johana Gómez y el Movimiento al Socialismo con Ítalo Gallardo.