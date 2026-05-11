La inflación en CABA desaceleró al 2,5% en abril con ayuda de la carne pero con fuerte impulso del transporte

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 2,5% en abril y de esta forma desaceleró respecto del mes previo cuando se ubicó en el 3% . Colaboró en el dato que dentro de la división de alimentos, las carnes se mantuvieron casi sin variación pero jugó en contra la suba del 5,4% del transporte , traccionado por el incremento en los combustibles y la actualización del boleto de colectivo , informó en esta jornada el IPCBA.

"La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los valores de los combustibles y, en menor medida, a los aumentos en los precios de los alimentos (destacándose los lácteos y los panificados) y de las prendas de vestir", destacaron oficialmente y agregaron que el comportamiento de los servicios reflejó en las subas en restaurantes, bares y casas de comida, de los alquileres y de las cuotas de la medicina prepaga.

Tanto bienes como servicios avanzaron 2,5% en el mes, al igual que la medición general aunque si se mira el desempeño del año el crecimiento es disímil: en los primeros cuatro meses del año los bienes acumularon una suba de 9,9% y los servicios de 12,6%. A su vez, los estacionales avanzaron solo 1,8% mientras que los regulados lo hicieron con el 3,3%, el resto del IPCBA dio 3,3%.

Así, las tres divisiones que registraron las mayores subas fueron Transporte con un incremento del 5,4% , seguida por Información y comunicación con un 3,4% y Cuidado personal, protección social y otros productos con un 3,3% . En la vereda opuesta, las tres categorías que experimentaron las menores variaciones mensuales fueron Bebidas alcohólicas y tabaco con apenas un 1,1% , Educación con un 1,2% y Seguros y servicios financieros con un 1,3% .

Gonzalo Semilla , director Observatorio de Estadísticas Regionales (OER) de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), le dijo a Ámbito : "La inflación en CABA en abril se desaceró 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo, pasando la estacionalidad de los fuertes aumentos en Educación (de 8,6% a 1,2% marzo vs abril) y del capítulo de indumentaria , por cambio de temporada (de 3,8% a 2,8%, aún por encima del promedio de abril). Respecto al capítulo transporte , fue el que más aumentó en abril con 5,4% (vs 6% de marzo), principalmente por combustibles, pasajes aéreos y transporte urbano ".

En alimentos y bebidas, el capítulo más importante, registró un 1,4% de aumento, y se observó un descenso del 4,3% en frutas, por un lado, y pequeños ajustes en carnes y verduras con variaciones del 0,3% y 0,6% respectivamente. "Este dato presenta un antecedente al IPC-IDEC que se publicará este jueves y que el REM estima se ubique en 2,6%. Es decir, todo indica que quiebre la barrera del 3%. Respecto al mes en curso y con la posible suba en combustibles y los ya confirmados aumentos en transporte, prepagas, peajes, servicios, habrá que esperar al menos un mes más para ver si logre perforar el 2%. Nuevamente, de acuerdo al REM, esto estaría sucediendo a partir de agosto", añadió Semilla.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, analizó: "Lo que más desaceleró fue servicios, que pasó de +3,1% a +2,5%. Bienes también en +2,5%, pero con previo en +2,8%. El rubro carne jugó a favor con sólo 0,3% mensual. Hubo varias perlitas en pasajes de avión, paquetes turísticos y servicios del hogar que ameritan un análisis bastante pormenorizado a la hora de intentar predecir el IPCN INDEC. Pero en principio está en línea con la desaceleración esperada y un valor por debajo de 3% mensual para abril".

Desaceleró la inflación de CABA: ¿Cómo se extrapola el dato al IPC?

El economista Federico Filippini, en este sentido, destacó: "El dato es relevante en un contexto en el que aumentó sensiblemente la dispersión entre estimaciones para la inflación nacional, reflejando dos factores: diferencias en las mediciones de alimentos: CABA marcó +1,2%, mientras que otras mediciones de alta frecuencia la muestran más arriba. Y dos, el impacto del arrastre de la suba de combustibles del mes anterior, que probablemente sea más acentuado en INDEC que en CABA".

"En línea con este dato, también esperamos una desaceleración de la inflación nacional, que se publica el jueves", agregó el mismo experto.

Desde Aldazabal, informaron tras conocer el dato de CABA, que utilizando los ponderadores de bienes y servicios de INDEC, el dato nacional se ubicaría en 2,5%. "Con la excepción de enero, el dato de CABA viene estando por debajo del dato de INDEC desde octubre. Sin embargo, esperamos que el IPC nacional que se publicará este jueves también muestre una desaceleración en su registro para abril", completaron.

También en charla con este medio, Florencia Florentin, economista jefe de la consultora EPyCA, aclaró que a la hora de extrapolar los datos hay que tener en cuenta que las regiones que están teniendo mayor nivel de inflación en el año son las del norte y que es por eso que el IPC general viene dando más que la inflación de CABA -pese a que son metodologías e instituciones diferentes las que miden- destacó.

"Entonces es esperable que el IPC nacional de un poco más de 2,5%. Ahora bien, el detalle de la inflación de CABA sigue mostrando que el IPC mensual tiene un piso más cercano a 2,5% que a 2%: por los incrementos de los servicios (transporte, restaurantes, salud, alquileres). Ahora que se calmó un poco el empujón por combustible (aunque pegó un poco en transporte) y en alimentos por la carne", cerró.