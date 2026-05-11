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11 de mayo 2026 - 12:18

Plazo fijo sin rendimiento: así operan los principales bancos hoy, lunes 11 de mayo

La competencia con alternativas digitales presiona a las entidades, que ajustan los rendimientos de sus depósitos sin grandes variaciones entre instituciones.

Las tasas de interés de los plazos fijos son establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las tasas de interés de los plazos fijos son establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los plazos fijos volvieron a quedar bajo la lupa de los argentinos. Este lunes 11 de mayo, los principales bancos del país mantienen sus tasas nominales anuales (TNA) dentro de un rango relativamente acotado, sin grandes variaciones entre las entidades.

Esa uniformidad obliga a los usuarios a comparar con mayor detalle antes de inmovilizar el dinero a 30 días

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En paralelo, el escenario actual muestra una mayor competencia de alternativas de inversión a corto plazo, como fondos comunes o billeteras virtuales, lo que pone más presión sobre el atractivo del tradicional.

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Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 11 de mayo

Según el relevamiento difundido por el Banco Central de la República Argentina en su sitio web oficial, las TNA para depósitos a 30 días no muestran diferencias tan marcadas.

Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades del país este lunes 11 de mayo:

  • Banco de la Nación Argentina: 17,5%
  • Banco Santander: 15%
  • Banco Galicia: 18,25%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
  • BBVA: 18,75%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • Banco Macro: 18%
  • ICBC: 18,8%
  • Banco Ciudad: 17,5%
  • Banco Patagonia: 16%

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