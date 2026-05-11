Los plazos fijos volvieron a quedar bajo la lupa de los argentinos. Este lunes 11 de mayo, los principales bancos del país mantienen sus tasas nominales anuales (TNA) dentro de un rango relativamente acotado, sin grandes variaciones entre las entidades.
Plazo fijo sin rendimiento: así operan los principales bancos hoy, lunes 11 de mayo
La competencia con alternativas digitales presiona a las entidades, que ajustan los rendimientos de sus depósitos sin grandes variaciones entre instituciones.
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Esa uniformidad obliga a los usuarios a comparar con mayor detalle antes de inmovilizar el dinero a 30 días
En paralelo, el escenario actual muestra una mayor competencia de alternativas de inversión a corto plazo, como fondos comunes o billeteras virtuales, lo que pone más presión sobre el atractivo del tradicional.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 11 de mayo
Según el relevamiento difundido por el Banco Central de la República Argentina en su sitio web oficial, las TNA para depósitos a 30 días no muestran diferencias tan marcadas.
Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades del país este lunes 11 de mayo:
- Banco de la Nación Argentina: 17,5%
- Banco Santander: 15%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- BBVA: 18,75%
- Banco Credicoop: 17,5%
- Banco Macro: 18%
- ICBC: 18,8%
- Banco Ciudad: 17,5%
- Banco Patagonia: 16%
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