Santa Fe: reubican a sicarios y narcos en pabellones especiales

“Los jefes narcos y sicarios van a volver a pabellones de alto perfil. Eso nos va a permitir tener un mayor control de estos reclusos”, indicó el nuevo jefe provincial en diálogo con la prensa. Al respecto dio a conocer que “el objetivo es que desde los penales no se cometan delitos”. “Esto significa que si ese preso cometió un delito grave desde la cárcel, van a hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y van a estar monitoreados las 24 horas”, explicó el exministro de Seguridad provincial durante la gestión de Miguel Lifschitz.

Asimismo, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) reveló que volverán a instalarse inhibidores de señal en los penales santafesinos: “Vamos a volver a instalar los inhibidores, que están, y no los vamos a bajar más”. Otro de los anuncios importantes que realizó Pullaro respecto a la situación carcelaria fue la prohibición de ingresar con alimentos para los reclusos. “No se puede requisar la entrada de alimentos para todos los presos”, señaló el gobernador.

En paralelo el jefe provincial dijo: “Voy a volver a dar la discusión en la Justicia para que el Servicio Penitenciario no tenga que estar requisando el ingreso de alimentos. Vamos a retomar la idea de darles a los reclusos las cuatro comidas por día como se hacía en la época en la que fui ministro de Seguridad, para evitar que tengan que recibir comida desde afuera”. Y completó: “No pueden entrar alimentos de afuera de la cárcel porque el servicio penitenciario no puede controlarlos. No se puede requisar sobre 9.000 presos”.