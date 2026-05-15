Salta tiene mucho para ofrecerle al turismo nacional e internacional, ya que cuenta con puntos que atraen grandes multitudes durante todo el año. Sin embargo, lejos de los rincones más conocidos, también hay verdaderas joyas que no muchos llegan a conocer cuando visitan la provincia.
El rincón de Salta que no es muy visitado, pero promete volarte la cabeza con sus paisajes
Con paisajes difíciles de encontrar en otros lugares de la provincia, este lugar no suele aparecer entre las primeras opciones, pero logra enamorar a sus visitantes.
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Para quienes buscan paisajes, este sitio cumple con las expectativas y hasta las supera. En un mismo lugar se puede acceder a distintas vistas, una más imponente que la otra, todas con un factor en común: la naturaleza en su máximo esplendor.
Dónde se ubica Angastaco
Angastaco se encuentra en la provincia de Salta, dentro del departamento de San Carlos, en la región de los Valles Calchaquíes. Está a unos 245 kilómetros de la ciudad de Salta, en una zona de altura rodeada por cerros áridos y paisajes secos.
La localidad está a 1.990 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo chico, con calles tranquilas, casas de adobe y construcciones bajas, donde la vida diaria mantiene una relación directa con la montaña, el clima seco y las costumbres de los valles salteños.
Qué se puede hacer en Angastaco
La visita más impactante es la Quebrada de las Flechas, un conjunto de formaciones rocosas puntiagudas que se levantan en diagonal y forman paredones de tonos claros, grises y ocres. Está muy cerca del pueblo y es el principal motivo por el que muchos viajeros llegan hasta esta parte de los Valles Calchaquíes.
Entre los sectores más conocidos aparecen el Corte El Ventisquero y el Corte El Cañón. Son paradas donde las formas del terreno se ven con más fuerza, con puntas inclinadas, paredes altas y cambios de luz que modifican el color de las rocas durante el día.
Otro lugar para sumar es Los Colorados, una zona de cerros rojizos ubicada a pocos kilómetros. Allí el terreno cambia de tono y aparecen paredes más intensas, cardones y senderos cortos para acercarse a las formaciones. En ese entorno también está el Cristo de la Humildad y de la Paciencia, una obra ligada a la identidad local.
Dentro del pueblo se puede visitar el Centro Cívico, el Museo Arqueológico y la iglesia Nuestra Señora del Valle, ubicada sobre una lomada. También vale caminar por sus calles para ver las casas de adobe, las galerías externas y las construcciones tradicionales que todavía forman parte de la vida diaria del lugar.
La producción regional también suma al recorrido. En la zona hay vinos de altura, Torrontés, vinos artesanales y mistelas. Además, aparecen uvas, frutas, cereales, pimentón, anís y comino, productos presentes en comidas regionales que se sirven en las ferias y fiestas populares.
La visita puede completarse con caminatas, cabalgatas y paseos por sectores cercanos al río Angastaco. Esa parte muestra cultivos, senderos y pequeñas áreas verdes entre los cerros secos, con un contraste que permite ver otra cara del paisaje salteño.
Cómo ir hasta Angastaco
Para llegar a Angastaco desde Salta capital en auto, se sale por la Ruta Nacional 68 en dirección a Cafayate. Desde esa ciudad, el acceso continúa por la Ruta Nacional 40 hacia el norte, hasta entrar a la localidad. La distancia ronda los 245 kilómetros.
En micro o colectivo, la forma de llegar es con combinación en Cafayate. El primer pasaje cubre el tramo desde la capital hasta la ciudad, y el segundo debe ser Cafayate-Angastaco, una conexión que aparece dentro del transporte interurbano de Salta.
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