Santander lanzó otra edición de Explorer

Desde 2009 han participado cerca de 10.000 proyectos de Argentina, Brasil, Chile, México, España, Portugal, Reino Unido y Uruguay. En el caso de Argentina, son ya más de 360 proyectos los que han participado en las diferentes ediciones de Explorer.

“La trayectoria ideal de un emprendedor dentro de Santander Universidades y de Santander X en particular comienza con Santander Explorer, que les aporta no solo las herramientas y el networking necesario para armar su proyecto con solidez, sino también la certeza de que emprender es no solo posible sino más viable de lo que creen”, aseguró Diego Calascibetta, director global de Emprendimiento de Santander Universidades.

Explorer es, además, una comunidad internacional de networking basada en sesiones de resolución de dudas con expertos, alumni Explorer y la interacción en plataformas sociales. En estos foros se afianzan conceptos como validación de los modelos de negocio, proyecciones financieras, creación de landing page o pitch comercial. Además, los participantes hablan sobre emprendimiento y muestran sus ideas ante fundadores de startups y expertos de relevancia internacional.