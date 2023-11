Se celebrará en Buenos Aires el Primer Festival de Teatro Musical

Durante años, el teatro musical fue subestimado hasta que, en las últimas dos décadas, cobró una magnitud inusitada en la escena teatral argentina. Por esta razón, Pablo Gorlero ideó el primer Festvial de Teatro Musical (FeTeMu), con el fin de mostrar lo mejor del teatro musical no sólo de la Argentina sino de otros países, a partir del próximo lunes hasta el 26. “El teatro musical hoy en día es una fuente de sustento para todas las áreas”, dice Pablo Gorlero a este diario. “Cada vez hay más público y las opciones comerciales como ‘Matilda’, ‘Tootsie’, ‘Heathers’, ‘Querido Evan’ o ‘Come From Away’, solo por citar ejemplos, fueron excelentes para productores y artistas. En el caso del musical independiente se repite. Yo mismo estoy haciendo un music hall a sala llena desde que estrenamos Tin Pan Alley. ‘La desgracia’ o ‘Lo quiero ya’ son clásicos que trabajan a sala llena y lo mismo ‘Las olvidadas de Jack’ en el Teatro del Pueblo. Es un género en permanente crecimiento, gracias a la confianza de un público que ya no sólo está constituido por fanáticos, sino por teatreros. Este festival nace para acercar otras opciones al público y no sólo la oferta de Buenos Aires, vienen obras de excelencia y disertantes de otros países. No sólo es un muestrario de espectáculos sino un espacio de discusión y mesas redondas con los principales referentes del género”. De esta edición participarán compañías seleccionadas de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán y La Plata, así como exponentes del género provenientes de Santiago de Chile y Lima. El epicentro del encuentro será el teatro Border aunque también habrá funciones en el teatro Opalo, Teatro del Pueblo y la Usina del Arte. En el marco del festival se desarrollarán charlas, encuentros, debates, talleres, mini recitales, eventos performáticos y callejeros, y clases magistrales dictadas por los principales referentes del género. El encuentro cuenta con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Mecenazgo y el Instituto Nacional de Teatro (INT).Los hacedores del teatro musical consideran que no hay división entre teatro tradicional y teatro musical, este último considerado un género teatral, tal como la comedia, el drama, el grotesco o el melodrama. El FeTeMu nace para dar el espacio a este formato que logró representar en tiempos pasados parte de la época dorada argentina.La inauguración el lunes próximo será a las 17 en el Distrito Arcos, con entrada libre, y la participación de artistas y elencos de varias obras como “Matilda”, “Querido Evan”, “Como todos los días”, “Come from away”, “Saltinbanquis”, “La tiendita del horror”, “Heathers”, “Avenida Q” y otras, con actuación de Alejandro Paker, Laura Esquivel, Julián Pucheta, Marisol Otero, y otros. El lunes próximo a las 20.30 los elencos de Querido Evan y Casi normales (Laura Conforte, Fer Dente, Manuela del Campo, Matias Mayer y Mariano Condoluci, entre otros) actuarán juntos con el show “Algo de luz”. En la Usina del Arte. El martes a las 15 en el Teatro Opalo se dictará el taller “Proceso de creación de Asesinato para dos”, excelente musical visto hace algunos años a cargo de Gonzalo Castagnino; a las 18 será el turno de la mesa redonda sobre creación de teatro musical con Martín Bianchedi, Joaquín Bonet, Emiliano Dionisi, Juan Ignacio López y Luis Longhi, en el Teatro Border. A las 21 se presenta “Las olvidadas de Jack”, dirigida por Corina Fiorillo, con Silvana Tomé, Iride Mockert, Laura Silva, Belén Pasqualini y Alejandra Perlusky, en el Teatro del Pueblo.Mas obras destacadas: el miércoles a las 22 “Christiane: Un Bio-Musical Científico”, de y con Belén Pasqualini, en el Teatro Border; el jueves a las 22 “Tin Pan Alley, noches de Broadway”, de Gorlero, con Agustín Iannone, Emanuel Ntaka, Luli Chouhy, Belén Cabrera, Daniela Rubiatti, Joaquín Catarineu y Juan Ignacio López, en Border; el viernes a las 22 una versión mendocina de la multipremiada “Los monstruos”, de Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez, en Border; el sábado a las 20 podrá verse “Anarquía marítima, el mundo perdido en un juego de azar”, de Bahía Blanca y a las 22.30 “Quisiera no tener corazón” de San Miguel de Tucumán, en el Teatro Border . El cierre del domingo tendrá “Saltimbanquis en concierto”, de Bardotti y Bacalov, a las 15.30 en el Alto Avellaneda y a las 22 “Al bárbaro le doy paz”, en Border.