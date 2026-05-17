Alarma por Lamine Yamal en la selección de España: podría perderse el arranque del Mundial 2026

El delantero del Barcelona sufrió una lesión muscular y recién volvería ante Uruguay en la última fecha de la fase de grupos.

Lamine Yamal sufrió una lesión muscular y encendió las alarmas en la selección de España a días del Mundial 2026.

La selección de España encendió las alarmas por la lesión de Lamine Yamal a pocos días del inicio del Mundial 2026. El delantero del Barcelona sufrió una molestia en el bíceps femoral de la pierna izquierda y, tras una cumbre médica entre el club y la federación, estiman que no podrá disputar los dos primeros encuentros de la Copa del Mundo.

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El joven atacante se lesionó durante el partido entre Barcelona y Celta de Vigo, situación que generó una inmediata preocupación tanto en el club catalán como en la Real Federación Española de Fútbol.

De acuerdo con la información publicada por Sport, los estudios y evaluaciones médicas determinaron que Lamine Yamal no llegaría en condiciones físicas para los primeros compromisos de España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Por ese motivo, el futbolista se perdería los encuentros frente a Cabo Verde y Arabia Saudita , mientras que su regreso estaría previsto recién para el partido ante Uruguay, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos.

La lesión ocurrió durante el encuentro entre Barcelona y Celta de Vigo.

La cumbre médica entre Barcelona y la Federación Española

Ante la importancia del jugador dentro del seleccionado español, los servicios médicos del Barcelona y de la Real Federación Española realizaron una reunión especial en la ciudad deportiva del club catalán para analizar la evolución de la lesión.

La prioridad tanto del Barcelona como de España es evitar una recuperación apresurada que pueda agravar el problema muscular. Por eso, todas las partes involucradas trabajan con cautela para que el delantero llegue en plenitud física al tramo decisivo del torneo.

Según trascendió, el objetivo principal es que Yamal pueda disputar el Mundial “al 100%” y evitar cualquier riesgo en lo que será la primera Copa del Mundo de su carrera profesional.

lamine yamal España prioriza no acelerar los tiempos de recuperación del delantero de 18 años. @X.com

El plan para recuperar a la figura española

La intención del cuerpo médico es administrar cuidadosamente los tiempos de recuperación y preparar al futbolista para los encuentros más exigentes del campeonato.

En España consideran que la presencia de Lamine Yamal es determinante en las instancias decisivas del Mundial, por lo que priorizan una recuperación completa antes que arriesgarlo en los primeros partidos de la fase de grupos.

Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución diaria del delantero, que permanece bajo tratamiento y monitoreo constante tras la lesión sufrida en la pierna izquierda.