Quién era Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia durante el viaje que soñaba desde hacía años

Serena Andreatta tenía 26 años y recorría Australia junto a una amiga cuando el micro turístico en el que viajaba volcó en una ruta de Queensland.

La muerte de Serena Andreatta conmocionó tanto a Rosario como a la comunidad argentina en el exterior. La joven, de 26 años y con doble ciudadanía argentina e italiana, falleció tras el vuelco de un micro turístico en el estado australiano de Queensland, mientras realizaba un recorrido que sus allegados definían como “el viaje de su vida”.

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El accidente ocurrió sobre la autopista Bruce Highway, cerca de la localidad de Gumlu, cuando el colectivo de la empresa FlixBus que viajaba entre Cairns y Airlie Beach perdió el control y volcó. Serena fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió debido a la gravedad de las heridas. En el vehículo viajaban más de 30 pasajeros, muchos de ellos turistas y mochileros extranjeros.

Quién era Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia Nacida en Rosario, Serena había estudiado en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario y desde hacía años construía una vida marcada por los viajes y la experiencia internacional. En 2020 se mudó a Italia, donde trabajó en gastronomía, hotelería y luego desarrolló un emprendimiento de asesoramiento para argentinos que buscaban tramitar la ciudadanía italiana.

Durante el último año había recorrido distintos destinos de Asia, especialmente Tailandia y Vietnam. En sus redes sociales compartía imágenes y reflexiones sobre sus experiencias viajando por el mundo. “Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste”, había escrito tras una larga estadía en Koh Tao, una isla tailandesa donde vivió varios meses.

serena andreatta 2 La argentina falleció tras el vuelco de un colectivo turístico que transportaba mochileros extranjeros en el noreste australiano. Otra joven rosarina permanece internada.

Australia era su nuevo destino. Había llegado en abril y planeaba continuar recorriendo el país junto a su amiga Valentina Accardi, quien también viajaba en el micro accidentado y permanece internada bajo observación médica. Familiares y amigos la describieron como una persona “aventurera”, “luminosa” y “siempre dispuesta a ayudar”. Mientras la investigación intenta determinar las causas del vuelco, el caso volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad vial en ese tramo de la Bruce Highway y el historial de la empresa operadora del servicio.

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