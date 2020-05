Charlas de quincho

Por supuesto que los temas económicos, a todas las escalas, son los que están desvelando a los argentinos, pero también a varios funcionarios que están en la primera línea. “Si nuestros próceres estuvieran hoy, mirarían al banco central de Suecia, o de Finlandia…; aunque yo me conformaría con uno como el de Chile, o como el de Uruguay”, reconocía un economista de los más consultados en estos días, reflejando una realidad bastante molesta para varios: el caso de Uruguay puesto como modelo, y no solo por la “flexibilidad” que tiene allí la cuarentena (de hecho, ni siquiera es obligatoria), y las pocas restricciones del otro lado del Río de la Plata, sino también porque buena parte de la economía sigue en marcha y, ni hablar, los poderes públicos que están trabajando a full. Tanto así -que algunas empresas que actúan en ambos países, desarrollaron un informe con el llamativo título: “Real Estate argentino y uruguayo: mismo Covid, distintos contextos”. Además de la proverbial libertad cambiaria uruguaya, los analistas mencionan que tampoco hubo cierre obligatorio de comercios ni de bancos, por lo que la actividad económica, aunque más restringida, se mantiene, en tanto que en Argentina la actividad se derrumbó 11,5% en marzo, porcentaje que se estaría duplicando en abril. En el caso del sector inmobiliario, la cantidad de escrituras durante el mes pasado bajo a 0 (cero).

“En 14 años Argentina no creció, y en los últimos 2 retrocedió”, dijo el economista y ex ministro Ricardo López Murphy en un encuentro por la conmemoración del 25 de Mayo, en el tradicional Club del Progreso. Según explicó, por esta razón y en las actuales condiciones, “las exportaciones argentinas van a ser determinantes en la pospandemia”. Según explicó, y logró captar la atención de los asistentes, mientras “en 2011 las exportaciones fueron de alrededor de u$s100.000 millones (85 millones de bienes y 15 millones de servicios), es probable que este año no se llegue ni a u$s60.000 millones, después de los u$s65.000 millones del 19”. Lopez Murphy calificó la pandemia como “el mayor stock que se registra en los últimos 200 años”. De todos modos, la posibilidad no es fácil ya que la economía global va a retroceder muy fuerte y la Argentina está perdiendo gran competitividad, incluso con los países de la región que mantuvieron un ritmo de devaluación completamente distinto. Aún así, todas las miradas están puestas en la negociación de la deuda ya que, en situación de default, es imposible pensar siquiera en financiación externa para las exportaciones. Y si a esto se agrega la inactividad local, el panorama es más complejo aún. Según se señaló en el Club del Progreso, “por cada semana de cuarentena, la caída del PBI es de - 0,75 a 1%, por lo que no se puede subestimar el impacto económico de la cuarentena, lo que hace necesario adoptar políticas realistas que frenen las pérdidas diarias”, puntualizó López Murphy.

Que a los temas de salarios se le agregan otras cuestiones en el frente militar, donde llamó bastante la atención el “ascenso” de Nilda Garré (que actualmente ya reporta en Defensa al frente de Centro de Estudios Estratégicos), aunque todavía en un segundo plano, conformando una comisión que se deberá encargar de la reforma de las Fuerzas Armadas, y en la que también participaría el exministro del área Horacio Jaunarena, y algunos representantes de las fuerzas. El tema se plantea justo en el momento en que las FF.AA. están cobrando particular trascendencia como apoyo al trabajo de control y logística en áreas conflictivas por la pandemia, como los barrios más carencias.