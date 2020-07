Charlas de quincho

Mientras se frustraba la aparente reincidencia casamentera de Carlos Menem con su exesposa, Zulema Yoma, que igual sirvió para alimentar los memes más variados en las redes sociales, los hombres de negocios emprendieron una maratón feroz en los últimos siete días, a fin de acercar al Gobierno (y al Congreso) gran cantidad de propuestas y proyectos, alentados por el “vacío” de gestión que deja el cornavirus, que no da tiempo para pensar, menos aún en un equipo poco asentado, que no tuvo tiempo de foguearse antes de la irrupción de la pandemia. Así, a los avances del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), ahora presentado también a Juan Schiaretti en Córdoba; se agregó la megacumbre de los hombres de AEA (Asociación Empresaria Argentina) que preside Jaime Campos, con todos los titulares de las empresas que la componen, y la CGT, lo que dio mucho que hablar. Es que mientras algunos gremios más “díscolos”, según caracterizó un alto funcionario de la Casa Rosada, siguen metiendo presión por paritarias, etc., otros comienzan a ver que los próximos meses pueden ser aun peores en términos económicos, y necesitan -ambas partes- acuerdos más flexibles que protejan tanto a las fuentes de trabajo, como a los propios asalariados. Los alertas, en ese sentido, se dan a lo largo y lo ancho del país, y se sabe que puede que aún no se haya llegado siquiera al pico de la enfermedad.