Escándalo en un avión en Rosario: dos pasajeros demorados por tener sexo durante el vuelo + Seguir en









La denuncia fue realizada por una mujer que viajaba con una menor de edad. Según trascendió, los involucrados habrían iniciado su vínculo durante el trayecto.

Pareja detenida por tener sexo en un avión que hacía el trayecto Panamá-Rosario. Infobae

Durante la madrugada de este sábado, dos pasajeros fueron demorados tras mantener relaciones sexuales en el vuelo CM 836 de Copa Airlines, que conectaba Panamá con Rosario. El incidente, ocurrido antes del aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, ubicado en el barrio de Fisherton, requirió la intervención de la tripulación, las fuerzas de seguridad aeroportuarias y, posteriormente, de la Justicia provincial.

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De acuerdo con voceros del aeropuerto, el escándalo se desató cuando los viajeros notaron que una pareja estaba semidesnuda en sus butacas poco antes de aterrizar. La denuncia formal ante la tripulación fue radicada por una pasajera que viajaba con una menor de edad, quien alertó sobre el estado de desnudez parcial de los involucrados en sus respectivos asientos.

Una vez recibida la alerta, el personal de cabina comunicó la novedad al comandante de la unidad, activando los procedimientos de rigor. Bajo la premisa de preservar la tranquilidad de los pasajeros hasta el destino final, el mando del avión decidió esperar al aterrizaje. Al tocar tierra, se procedió con el operativo previsto, encontrándose ya presentes efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la pista de Rosario.

Quiénes son los demorados del avión de Rosario por tener sexo en el vuelo Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59, son los rosarinos protagonistas del incidente. Un dato que sorprendió a los investigadores es que se habrían conocido recién a bordo de la aeronave. Tras el aterrizaje, ambos fueron conducidos por la fuerza de seguridad para los procedimientos de rigor, quedando demorados formalmente como parte de las actuaciones judiciales.

El caso, caratulado preventivamente como 'exhibiciones obscenas', se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisaría 12ª, aunque la naturaleza internacional del vuelo podría derivar el expediente a otra instancia judicial. En paralelo, la jefa de cabina adelantó que radicará una denuncia formal, argumentando que la conducta de la pareja perturbó el orden del servicio y vulneró la tranquilidad de los pasajeros.

En paralelo a la investigación judicial, la aerolínea también podría tomar sanciones administrativas contra los pasajeros involucrados. Entre las medidas posibles se encuentra la restricción o prohibición de volver a viajar con la compañía en el futuro. Los detalles personales de la pareja no tardaron en trascender. Él es un profesional de la arquitectura vinculado al sector ferroviario. En sus redes sociales se presenta como un hombre de familia, casado y con tres hijos, que disfruta de recorrer el mundo. Ella, por su parte, es una mujer divorciada que, al igual que él, reside en la ciudad de Rosario

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