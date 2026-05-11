Adiós a los ruidos molestos: el innovador invento que los bloquea antes de que te lleguen

Un nuevo dispositivo promete transformar tu hogar en un verdadero refugio que te permitirá concentrarte y dormir mucho mejor.

Con este sistema, ya no tenés que preocupar los los sonidos de la calle.

Dormir mal por los vecinos, el tránsito o las alarmas ya no tiene que ser un problema si vivís en las grandes ciudades. Hoy en día, millones de personas buscan soluciones para descansar mejor y mantener la tranquilidad dentro de casa sin depender de auriculares o máquinas de sonido constante.

Ante esta situación, apareció un nuevo invento que propone una idea distinta a todo lo conocido hasta ahora. El sistema no intenta tapar los sonidos con más volumen, sino impedir que entren al ambiente desde el primer momento , propuesta que llamó tanto la atención de tal manera que consiguió financiarse en menos de un día.

La startup estadounidense Sonify presentó Shield, un sistema de cancelación acústica adaptativa pensado para hogares, departamentos y oficinas. El dispositivo convierte paredes, ventanas y techos en superficies capaces de frenar sonidos externos antes de que invadan la habitación.

A diferencia de las tradicionales máquinas de ruido blanco, Shield no llena toda la habitación con un sonido uniforme, sino que analiza el tipo de interferencia que llega desde afuera y responde con una señal acústica específica que neutraliza ese sonido .

Para lograrlo, emplea pequeños módulos llamados excitadores de superficie. Estos componentes se adhieren sobre paredes, techos o vidrios y emiten vibraciones ajustadas a la frecuencia del ruido detectado, de tal manera que la barrera acústica actúa justo en el punto donde el sonido intenta atravesar la habitación.

El dispositivo puede identificar pasos provenientes del piso superior, ladridos, sirenas, música de vecinos o autos en la calle. También reconoce patrones repetitivos dentro de la rutina diaria. Si detecta, por ejemplo, que alguien camina todos los días a las seis de la mañana en el departamento de arriba, activa el sistema de forma anticipada.

Según los datos difundidos por la empresa, el producto pasó por más de 1.000 noches de pruebas reales antes de salir al mercado. Los usuarios involucrados en esos ensayos durmieron, en promedio, 50 minutos más por noche gracias a la reducción de interrupciones durante el sueño.

Freepik feriados Con este invento, ya no vas a tener que preocuparte por que los sonidos externos lleguen a tu hogar. Freepik

Segura y eficaz: cómo funciona

Shield trabaja con una estación base conectada a los excitadores acústicos distribuidos por el ambiente. Ese centro de control escucha los sonidos externos, analiza las frecuencias y envía una respuesta precisa para reducir el impacto del ruido. La compañía remarca que el proceso se da de manera local y sin conexión permanente a servidores externos, por lo que las grabaciones temporales que sirven para reconocer sonidos se eliminan automáticamente después del análisis.

Esa decisión elevó un 18% el costo de fabricación, aunque la empresa priorizó la privacidad de los usuarios. El sistema admite hasta ocho excitadores distribuidos en dos canales independientes. Eso permite cubrir distintas superficies al mismo tiempo, como una ventana y un techo, o dos paredes diferentes dentro de una misma habitación.

Para la instalación, Shield no requiere perforaciones ni herramientas especiales, los módulos se fijan mediante adhesivos removibles y pueden ponerse en menos de cinco minutos. Entre sus componentes, la caja incluye cables USB-C, clips organizadores y dos excitadores iniciales.

La estación principal además incorpora controles físicos para manejar las funciones esenciales sin depender del celular, mientras que la aplicación para Android y iPhone queda reservada únicamente para la configuración inicial y el monitoreo del sistema.

Sonify Shield Su mejor cualidad es que no se conecta a la nube, por lo que protege tus datos en todo momento. Gentileza - Kickstarter

Todas las funciones extra de este dispositivo

Además de reducir sonidos externos, Shield suma herramientas pensadas para otros factores de un buen descanso. Una de las más llamativas es su sistema de iluminación gradual, pensado para reemplazar a los despertadores tradicionales. El equipo integra tres luces LED de alta potencia que simulan un amanecer de 30 minutos, cuya tonalidad cambia desde un ámbar intenso de 1600 K hasta un blanco cálido de 3000 K, con una transición progresiva que busca despertar al usuario de forma natural.

La empresa sostiene que esta tecnología se inspiró en investigaciones sobre simulación de amanecer y ciclos de sueño, con el objetivo de evitar despertares bruscos provocados por alarmas fuertes. Shield también fue seleccionado para participar en Techstars 2025, una reconocida aceleradora internacional de startups con una tasa de aceptación de apenas 0,6%, lo que impulsó el desarrollo comercial del producto y permitió ampliar las pruebas técnicas antes del lanzamiento oficial.

Las primeras entregas de este novedoso producto están previstas para agosto de 2026. Para quienes apoyaron la campaña desde un primer momento, el kit básico cuesta unos 199 dólares, pero, ya se confirmó que el precio final de venta al público será de 299 dólares.