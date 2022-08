Charlas de quincho

Esperando

Mientras los movimientos sociales seguían con su demoledora protesta en las calles, volviendo un caos indescriptible el centro de Buenos Aires, la ahora ex Ministro de Economía, Silvina Batakis, encaraba la misión imposible de ir a Washington, al FMI, con más preguntas que respuestas. La desazón no le duró mucho, ya que en el viaje de vuelta se enteró que había sido relevada, lo que obligó a recordar a Felipe Solá, cuando se le anunció, estando en vuelo, que ya no estaba en la Cancillería. La cantidad de enredos, errores, picardías, y otras yerbas a partir de allí fueron innumerables. Desde la gafe del por entonces titular del Banco Nación, Eduardo Hecker sustituido en público, por la entonces ya exministra Batakis, hasta el giro copernicano que daría Daniel Scioli volviendo como embajador a Brasilia, tras la baja de categoría a Secretaría de Estado, al Ministerio que apenas días tras había ocupado.

Las desprolijidades se multiplicaban en la medida que se prolongaba el silencio, se desconocía la agenda del Presidente de la República (si es que la tenía), y se mantenía el silencio alrededor de los nombres centrales para el nuevo gabinete. A la luz de esto, los mercados financieros y de divisas registraron una de las mayores sacudidas de las que se tenga memoria, mientras el país seguía paralizado, a la espera de señales que dieran idea de los cambios, o no, en la dirección del país.

P13 - Quinchos 2_opt.jpeg La Gran campeona Brangus colorada y que fue precio récord en Corrientes propiedad de San Vicente SA y de Sanda

Retorno

Tal llegó ayer el descontrol, que hasta se calmó -parcialmente- la interna de la oposición que quiso aprovechar la distracción del oficialismo, para reacomodarse un poco. Igual ocurrió con los gobernadores, aunque algunos estuvieron un poco mas “activos” que otros. En medidla reapertura después de 3 años, de “la Ganadera”, la exposición de la Rural en Palermo también comenzó a recalentarse, con la afluencia no solo de público general, alentado por las vacaciones de invierno, sino también de políticos, dirigentes y gobernadores que como nunca poblaron el predio en un año sin elecciones.

Sorprendió la llegada e ingreso de Mauricio Macri con pocos aplausos, aunque en la salida tuvo mas y hasta público esperándolo. Todo el mismo día que en varias mesas se ubicaban Elisa Carrió, María Eugenia Vidal o Roberto García Moritán, a quien después del rally que tuvo el dólar este año todos miraban y pasaban a saludas como gurú mas calificado.

Por supuesto que los avatares del gobierno cobraron entonces un vuelo inusitado (en parte, también, por la presencia de periodistas), y en cada rincón se registraban corrillos opinando, y especulando, con las jugadas siguientes, lo que recién comenzó a desbrozarse en jueves, tarde, cuando se definió la cabeza del nuevo equipo: Sergio Massa, quien casi inmediatamente adelantó que recién entre hoy y el miércoles, dará a conocer equipos y medidas. Eso sirvió para que también los mercados se calmaran un tanto, y todo ingresó en una tensa espera, con muchos trascendidos, y una demora forzada para los hombres de empresa a quienes les urgen las definiciones. “En tres meses se para el petróleo”, alarmaba el CEO de una de las empresas lideres, mientras engullía un megachoripán “ahumado” XXL en lo de los Petersen, que hizo furor con su sándwiches y cortes. Las limitaciones de importación de repuestos y materias intermedias también afecta a muchas otras empresas, como las de alimentos por la falta de envases que ya llega a nivel de crisis.

“Ni cartón de Chile tenemos”, se alarmaba otro destacado industrial muy cerca de allí, también enojado con los legisladores que aprobaron un etiquetado frontal de alimentos que impide vender en Brasil, al mercado gigante vecino. “Hay que hacer un nuevo acuerdo que salve esto, pero el horno no está para bollos después de los Uruguay con China”, señaló aludiendo al fracaso de la última reunión, ya la insistencia del presidente Lacalle Pou en negociar en forma bilateral si el resto de los socios no lo acompaña.

Planes

Mientras los precios de la hacienda, en todas sus categorías, se disparaban, y se vendía todo lo que se pusiera a la venta, como reserva de capital, varios intercambiaban datos de “anclaje” , o de calce en el mercado de futuros del dólar del Rofex, ya para 2023. Simultáneamente, en el Restaurante Central, epicentro de la “otra” Rural, que esta vez provocó algunas añoranzas sobre tiempos con platos de excelencia, aunque igualmente caros, los temas variaban minuto a minuto, en medio de reencuentros tras los 3 años de ausencia.

“Hay que mantener los planes y darles un trabajo con sueldo, pero hay que obligarlos a aportar. Y así se los independiza del dominio de los punteros”, explicaba suplan para regularizar el empleo, el ex embajador, y Gobernador, Ramón Puerta en la mesa de ALPI, siempre bajo la batuta de la hiperquinética Teresa González Fernández. También desconcertó bastante la rápida desarticulación que tuvo la protesta piquetera que amenazaba con irrumpir sobre el predio ferial emplean inauguración el sábado, y que fue derivada hacia el Congreso, sin mayor explicación.

Sin embargo, la mayor intriga se centraba en la evolución que puede tener el dólar a partir de hoy, aunque se había calmado un poco sobre el fin de semana. Al respecto, se supo ayer que durante el último mes de julio “las empresas del sector granaría y aceitero liquidaron la suma de U$S 3.815.369.692; representando un 17% menos que en junio, y un 10% por debajo de julio de 2021”, según hizo saber CIARA-SEC. A pesar de la caída relativa, igual las exportaciones en lo que va del año siguen siendo récord absoluto con U$S 22.309.018.970

Candidatos

Que en la famosa barra de Angus, mientras corrían los no menos famosos Tom Collins, se conoció la decisión de Sergio Massa de renunciar a su banca en el Congreso, lo que fue leído como una buena señal. No ocurre lo mismo con algunos de los nombres que trascendieron.

“Raúl Rigo en Hacienda y Lisandro Cleri en el Central son los que van a trabajar. AFIP y Eduardo Setti en Financiamiento hay alguna duda. Guillermo Michel, un alfil propio, que seguiría en Aduana no es malo. La gente de afuera es impecable, pero no puede insistir con algunos nombres como De Mendiguren”. “Hasta ahora, el equipo propio es 7 puntos”, reconoció un profundo conocedor del minuto a minuto de los nombramientos y lineamiento generales del plan que el ahora Ministro de Economía, Agricultura y Producción (las dos carteras que absorbió) comenzará a hacer público hoy.

El Banco Central fue incógnita en muchas de las mesas que ardían en búsqueda de información en el “Central” de la Rural, aunque luego hubo confirmación que por ahora parece estable para Miguel Pesce en su cargo, con un rol que políticamente y en tren de equilibrio del Frente de Todos podría ser mas importante que lo pensado. Veremos, ya que la inestabilidad es la regla de estos tiempos.