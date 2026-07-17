Rogelio Frigerio lanzó el primer seguro multirriesgo para el maíz con un fondo de u$s1 millón para proteger a pequeños productores

El gobernador de Entre Ríos presentó en la Rural un esquema de cobertura frente a sequías e inundaciones destinado a productores de hasta 200 hectáreas. El programa será gratuito durante el primer año, alcanzará hasta 100.000 hectáreas y prevé compensaciones de hasta u$s150 por hectárea.

En esta primera etapa alcanzará una superficie de hasta 100.000 hectáreas y la cobertura será totalmente gratuita durante el primer año.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó este jueves en la Exposición Rural de Palermo un nuevo esquema de cobertura para pequeños productores de maíz que busca dar una respuesta más rápida frente a los riesgos climáticos. Se trata del primer seguro multirriesgo agropecuario de la provincia, un programa que contará con un fondo inicial de u$s1 millón , de los cuales u$s700.000 serán aportados por el Gobierno entrerriano , mientras que el resto será financiado por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).

La iniciativa apunta a cubrir uno de los principales problemas que enfrenta la producción agrícola: las pérdidas ocasionadas por sequías e inundaciones, con un mecanismo que pretende complementar el tradicional sistema de emergencia agropecuaria y acelerar la llegada de recursos a los productores afectados.

Durante la presentación, Frigerio destacó que la provincia buscó diseñar una herramienta que el sector venía reclamando desde hace tiempo . "Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía", afirmó.

El mandatario también explicó que el programa comenzará con el maíz por el rol estratégico que tiene ese cultivo dentro de la economía entrerriana. Según señaló, la provincia tiene una fuerte capacidad para transformar proteína vegetal en proteína animal y el cereal resulta clave para abastecer a las cadenas avícola, porcina, bovina y lechera.

El programa comenzará como una experiencia piloto destinada a productores de maíz con explotaciones de hasta 200 hectáreas , un segmento que suele tener menos herramientas financieras para afrontar campañas afectadas por eventos climáticos extremos. En esta primera etapa alcanzará una superficie de hasta 100.000 hectáreas y la cobertura será totalmente gratuita durante el primer año .

El esquema prevé indemnizaciones escalonadas según el nivel de daño sufrido por el cultivo. Cuando las pérdidas de rendimiento superen el 50%, el productor podrá recibir una compensación de u$s50 por hectárea, mientras que si el perjuicio excede el 80% de la producción estimada, el pago ascenderá hasta u$s150 por hectárea.

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, remarcó que el objetivo es evitar que una mala campaña termine afectando a toda la cadena agroindustrial de la provincia. "La cadena de maíz es importante para nuestra provincia. Cuando viene una seca o algún problema con la producción, se resiente toda la cadena de valor; por eso es fundamental mantener eso funcionando", sostuvo.

Además, explicó que la herramienta funcionará como un complemento del sistema de emergencia agropecuaria, permitiendo que los recursos lleguen con mayor rapidez a los productores afectados.

La cobertura se activará automáticamente mediante parámetros objetivos de geolocalización, junto con la declaración formal de la emergencia agropecuaria por parte de la provincia. De esa manera, se busca reducir trámites administrativos y acelerar el pago de las compensaciones para que los productores puedan sostener la actividad y planificar la siguiente campaña.

Desde el Iapser, el gerente técnico Bruno Campanero destacó que el alcance del programa excede al sector agrícola y tiene impacto sobre la producción de alimentos. "En nuestra provincia se produce la mitad de los pollos que se consumen en el país. Esto es pensar cómo desde el campo llega a la mesa de la mitad de los argentinos la carne aviar. Es estratégico acompañar desde la compañía de seguros esta iniciativa", afirmó.

El seguro fue diseñado por el Iapser junto con aseguradoras privadas de Entre Ríos y forma parte del nuevo programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y de Cobertura impulsado por la administración provincial. La intención oficial es evaluar los resultados de esta primera etapa para luego extender el esquema a otras producciones agropecuarias.