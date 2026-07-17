El costo de la construcción se aceleró al 2,6% en junio y la mano de obra lideró los aumentos + Agregar ámbito en









El incremento fue explicado por un aumento de 1,8% en materiales, 3,3% en mano de obra y 2,8% en gastos generales, según INDEC.

El costo de la construcción se aceleró al 2,6% en junio.

El costo de la construcción volvió a mostrar una aceleración en junio, al avanzar 2,6% mensual, por encima del 2,3% de mayo, tras un aumento de salarios de los trabajadores acordada por la UOCRA y gastos. En el acumulado de 2026 el indicador avanzó 16,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,1%.

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El incremento fue explicado por un aumento de 1,8% en materiales, 3,3% en mano de obra y 2,8% en gastos generales. De acuerdo con el organismo estadístico, la incidencia más importante sobre el resultado mensual correspondió a la mano de obra, que aportó 1,60 puntos porcentuales de la suba total, muy por encima de materiales (0,75 puntos) y gastos generales (0,29 puntos).

En el capítulo "Gastos generales" se incorporaron también las actualizaciones en las tarifas eléctricas para Edenor y Edesur, los nuevos valores de las conexiones de gas y la actualización de los costos de agua y cloacas autorizada por la Secretaría de Obras Públicas.

Aumento de la mano de obra Dentro de ese capítulo, la mano de obra asalariada aumentó 3% mensual, mientras que los subcontratos de mano de obra treparon 5,1%, tras incrementos más moderados meses anteriores.

En la comparación interanual, la mano de obra volvió a ubicarse como el componente de mayor crecimiento, con un alza de 38,7%, seguida por gastos generales (33,6%) y materiales (24,7%).

En lo que va del año, la mano de obra también lidera los incrementos, con una suba acumulada de 20,9%, frente al 19,6% de gastos generales y el 11,5% de materiales. Materiales que más aumentaron Entre los principales insumos de la construcción, los mayores incrementos de junio correspondieron a: Pisos de alfombra: 5,3%

Productos aislantes: 3,6%

Cables y conductores de media y baja tensión: 3,3%

Griferías y llaves de paso: 3,1%

Productos plásticos: 3,1%

Pinturas y afines: 2,9%

Ladrillos y otros productos cerámicos: 2,6% En el otro extremo, los menores ajustes se observaron en piezas de carpintería (0,5%), muebles de madera para cocina (0,5%), aberturas metálicas y rejas (0,6%) y vidrios (0,9%).

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