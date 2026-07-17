La FIFA confirmó cuánto durará el show del entretiempo de la final del Mundial 2026

La entidad le confirmó a las federaciones cómo será el intervalo del partido entre Argentina y España. Días atrás dio a conocer la grilla de artistas.

Pese a que se especulaba con un show al estilo Super Bowl, la FIFA confirmó que el entretiempo de la final del Mundial 2026 tendrá una duración total de 17 minutos. La decisión fue comunicada este viernes a las federaciones de Argentina y España, de cara al partido decisivo del próximo domingo 19 de julio. Días atrás se conoció la grilla de artistas .

De esta forma, el descanso se extenderá apenas dos minutos respecto de lo habitual. Según precisó la organización, los números musicales ocuparán 11 minutos, mientras que los seis restantes se destinarán al armado y desmontaje del escenario en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En los días previos había tomado fuerza la versión de una pausa cercana a la media hora, en línea con los tradicionales shows del Super Bowl. Un formato similar ya se había visto en la final de la Copa América 2024, lo que alimentó las especulaciones sobre un espectáculo más extenso.

El partido entre la Selección Argentina y España comenzará a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium —oficialmente denominado Estadio de Nueva York/Nueva Jersey—, ubicado en East Rutherford, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

La grilla artística tendrá a Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS como principales figuras. También participarán Burna Boy (autor junto a la colombiana de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial), Gustavo Dudamel, el coro PS 22 y Coldplay.

El espectáculo contará con la presencia de figuras como Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el streamer IShowSpeed y Robbie Williams, junto a otros invitados especiales que se anunciarán en los próximos días.

Además, la reconocida cantante Jennifer Hudson, ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de EEUU en la previa del partido decisivo.

Otro de los momentos destacados será la presencia de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets. El show tendrá como eje la unión y acompañará una iniciativa solidaria orientada a promover el acceso de niños de todo el mundo a una educación de calidad, a través de fondos destinados al fomento de la alfabetización.

La Selección argentina es la nueva #1 del ranking FIFA, antes de la final del Mundial 2026 ante España. @anpic

Se dispara el precio de los vuelos y los paquetes para la final

Las tarifas de los vuelos internacionales se dispararon en las últimas horas y las opciones directas ya se agotaron. En paralelo, crece el interés por rutas alternativas vía otras ciudades de Estados Unidos o incluso mediante conexiones desde países vecinos.

Para hacerle frente a la demanda, Aerolíneas Argentinas incorporó dos vuelos directos adicionales para este viernes y sábado. Sin embargo, en tan solo unos minutos se agotaron todos los asientos ofrecidos. El precio mínimo fue de u$s5.000, cuando se suelen conseguir a u$s1.000, es decir casi 400% más caros.

Desde Almundo registran un fuerte interés por acompañar a la Selección en el partido decisivo. La compañía lanzó paquetes para la final que incluyen entrada categoría 3, alojamiento tres estrellas por tres noches, traslados, asistencia al viajero y acompañamiento en destino desde u$s14.018 más impuestos por persona en base cuádruple, sin incluir el pasaje aéreo.