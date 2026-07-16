El Gobierno mostró respaldo al campo en la apertura de la Exposición Rural + Agregar ámbito en









El tradicional corte de cintas marcó el inicio de una nueva edición de la muestra organizada por la Sociedad Rural Argentina. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó las medidas económicas para el sector y aseguró que "la Argentina se ha puesto en marcha".

Políticos y autoridades de la Sociedad Rural Argentina en el tradicional corte de cintas. Sociedad Rural Argentina

Con el tradicional corte de cintas quedó inaugurada este jueves la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio ferial de Palermo. Del acto participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; y el presidente de La Rural S.A., Raúl Etchebehere, entre otras autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector agropecuario.

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Durante la ceremonia, Santilli destacó el rol del campo en la recuperación económica y aseguró que "la Argentina se ha puesto en marcha". "Estoy aquí para primero felicitarlos y agradecerles por esta 138° exposición. Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo que es la productividad", afirmó.

El funcionario sostuvo que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno avanzó en medidas destinadas a aliviar la carga sobre el sector productivo. "Desde el día uno, el Presidente Javier Milei viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días", expresó.

La Exposición Rural abrió con Santilli, Jorge Macri y un mensaje de apoyo al campo En ese marco, recordó que este año finalizará la reducción de dos puntos porcentuales en los derechos de exportación para el trigo y la cebada. Además, aseguró que en 2026 la presión tributaria representará el 26,7% del Producto Bruto Interno, por debajo del 32,6% registrado al comienzo de la actual administración.

"Estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que, como dijo recién Nicolás Pino, la Argentina se ha puesto en marcha", concluyó Santilli durante el acto de apertura.

La Exposición Rural permanecerá abierta durante las próximas semanas con actividades vinculadas a la ganadería, la agricultura, la maquinaria agrícola y la industria, además de rondas de negocios, conferencias y las tradicionales juras de las distintas razas, en uno de los principales encuentros del calendario agroindustrial argentino.