Vacaciones de invierno: cómo preparar el auto y viajar más seguro en ruta + Agregar ámbito en









Con mayor tránsito hacia destinos turísticos, revisar el vehículo y anticipar riesgos es clave para evitar siniestros durante el receso invernal.

Cuidados clave a la hora de manejar en invierno

Con la llegada del receso invernal, miles de personas se preparan para salir a la ruta en busca de descanso. Sin embargo, en medio de la organización del viaje, muchas veces se dejan de lado aspectos fundamentales como el estado del vehículo o la planificación del recorrido.

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Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, más de la mitad de los siniestros fatales ocurren en rutas, un dato que cobra mayor relevancia en esta época del año, cuando aumenta significativamente la circulación hacia centros turísticos.

Claves para reducir riesgos en invierno Antes de emprender el viaje, es fundamental realizar controles básicos del vehículo y tener en cuenta factores propios de la temporada. Las condiciones climáticas —como niebla, lluvias o heladas— pueden afectar la adherencia y la visibilidad, por lo que es necesario adaptar la conducción a cada escenario.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Verificar el correcto funcionamiento de las luces.

Respetar los límites de velocidad y reducir la marcha en rutas resbaladizas.

Hacer pausas en viajes largos para evitar la fatiga.

Mantener todos los vidrios desempañados.

Llevar un kit de emergencia con elementos básicos. Desde Ituran Argentina también remarcan la importancia de sumar herramientas tecnológicas. Contar con sistemas de localización y asistencia ante emergencias permite actuar con mayor rapidez frente a imprevistos, como accidentes o robos.

Contar con sistemas de localización y asistencia ante emergencias permite actuar con mayor rapidez frente a imprevistos, como accidentes o robos. A través de aplicaciones móviles, los usuarios pueden acceder a funciones como seguimiento en tiempo real, alertas de velocidad y contacto inmediato ante incidentes, además de sistemas que detectan impactos y activan protocolos de ayuda automática. En este contexto, especialistas coinciden en que la prevención no se limita al estado mecánico del vehículo. También implica anticiparse a las condiciones del camino, planificar el viaje y conducir con atención constante. Las vacaciones de invierno son una oportunidad para desconectarse, pero también requieren responsabilidad. Tomar recaudos antes y durante el viaje puede marcar la diferencia para llegar a destino de forma segura y sin contratiempos.