Sequía: más protestas y propuestas del agro

… que la aparición de nuevos casos de gripe aviar, alguno ya en granjas comerciales, y la suspensión de las exportaciones, no sólo pone en pie de alerta a los avicultores, sino también a toda la cadena de la carne, justo en el momento en el que comenzaba cierta recuperación de precios, y que se espera una reversión del clima seco hacia cierta normalidad. La preocupación pasa por el impacto que puede tener en el mercado el ingreso de los tonelajes de pollos que se destinaban a la exportación, en el caso de que la medida se prolongue por más tiempo, si aparecen más casos de la temible (para los planteles) gripe aviar. No es el único sector alarmado, también en Cuyo donde (por razones comerciales) se va a celebrar la Fiesta de la Vendimia, aunque se acaba de perder más del 25% de la uva de este ciclo, respecto a la temporada anterior (que tampoco había sido muy buena) debido a la seca, el granizo y las heladas. “No hay nada para festejar”, se quejan los productores que esperan ahora que se concreten los anuncios de ayuda. Algo similar ya se había escuchado también en la Fiesta del Trigo en Leones (se perdieron 11 millones de toneladas), y en la primera asamblea del campo que se realizó esta semana en Villa Constitución, Santa Fe. Y allí, si bien no hubo demasiada gente, se pulsó el malestar generalizado de los productores que llegaron a alertar sobre “marchar sobre Buenos Aires con los tractores” si no se postergan los pagos de impuestos nacionales y provinciales, los pagos de créditos, y se ponen en marcha los créditos de evolución para poder afrontar los mayores costos, la falta de pasto, y la iliquidez que comienza a afrontar el sector, y que puede tener efecto dominó en toda la cadena de pagos.