Chicas desaparecidas en La Matanza: La confesión de una de las detenidas "Me mandé una cag..."

En el marco de la búsqueda de las chicas desaparecidas, la policía halló dos cuerpos en Florencio Varela que aún deben ser identificados. Además, detuvo a cuatro sospechosos.

Una de las personas detenidas en el operativo en Florencio Varela habría confesado ser parte de un crimen. Investigan si está vinculado a la desaparición de las chicas.

La desaparición de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) mantiene en vilo a La Matanza durante días. Las jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche, cuando se subieron a una camioneta blanca que más tarde apareció incendiada. Desde ese momento, no hubo más rastros de ellas. Ahora, la aparición de dos cuerpos y la confesión de una mujer indicarían cuál habría sido el destino de las jóvenes.

El seguimiento de las cámaras de seguridad y las últimas señales de sus celulares marcaron un camino inquietante para los investigadores. Todo llevó a una vivienda en Florencio Varela , en la esquina de Chañar y Río Jachal, donde se desplegó un operativo, que habría terminado con el hallazgo de dos cuerpos enterrados en bolsas y una escena que la propia policía describió como “un horror”.

La investigación , que aún está en pleno desarrollo, combina elementos de violencia extrema, vínculos con el narcotráfico y el intento desesperado de algunos implicados por limpiar rastros con lavandina . En medio de ese panorama, una frase soltada casi con resignación encendió todas las alarmas: “Me mandé una cagada” , confesó una de las mujeres detenidas.

Las imágenes de las cámaras municipales captaron a las tres chicas subiendo a una camioneta blanca en La Tablada . El dato coincidió con el reporte de los celulares, que dejaron de emitir señal poco después en la misma zona. Horas más tarde, el vehículo apareció prendido fuego , con la patente adulterada.

Ese hallazgo fue clave. Desde allí, la policía bonaerense rastreó los pasos hasta la casa en Florencio Varela. Al ingresar, se encontraron con manchas de sangre que habían intentado borrar con lavandina. Dos personas estaban adentro, limpiando el lugar. Fue en ese momento cuando una de ellas, al sentirse acorralada, lanzó la confesión que ya forma parte de la causa.

En el fondo de la propiedad, dentro de una cámara séptica, habrían encontrado los dos cuerpos. Uno de ellos tendría signos de desmembramiento, otro presentaba una bolsa en la cabeza.

desaparecidas (1)

Chicas desaparecidas en La Matanza: qué hipótesis maneja la policía

La principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas narco. Entre los cuatro detenidos hay dos hombres y dos mujeres, uno de ellos con antecedentes ligados a la venta de drogas en la zona del Bajo Flores. La hipótesis es que las chicas podrían haber sido arrastradas a un conflicto dentro de ese ambiente.

A la vez, no se descarta que hayan ido a la casa de Florencio Varela convocadas para una fiesta. El último registro del celular de Lara se activó precisamente allí, lo que refuerza la sospecha de que los cuerpos hallados correspondan a alguna de ellas.

Mientras la Policía Científica trabaja en la recolección de pruebas, los investigadores intentan reconstruir la secuencia completa: desde el momento en que subieron a la camioneta hasta el presunto desenlace en la llamada “casa del horror”. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.