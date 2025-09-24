Desaparición de las chicas en La Matanza: qué se sabe hasta ahora del caso







La Policía bonaerense halló tres cuerpos enterrados y descuartizados; hay cuatro detenidos y se realizan pericias para confirmar la identidad de las víctimas.

La Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos descuartizados enterrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela, en el marco de la investigación por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Por el momento, los cuerpos no fueron identificados y se realizan pericias para determinar su vinculación con las jóvenes, mientras las familias fueron convocadas para posibles reconocimientos.

Morena Verri y Brenda del Castillo, primas de 20 años, junto a su amiga Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche en la rotonda de La Tablada, frente a la estación YPF ubicada en Camino de Cintura y Avenida Crovara. Poco después, los celulares de las tres dejaron de emitir señal, lo que permitió a los investigadores trazar la última ubicación gracias a la antena de uno de los teléfonos.

Hipótesis narco y allanamientos La investigación apunta a un posible vínculo con la banda narco de la Villa 1-11-14. Se cree que las jóvenes fueron asesinadas durante una fiesta organizada por esta organización en Florencio Varela, zona donde también se rastrearon los celulares de las víctimas. Los cuerpos presentaban signos de haber sido desmembrados y estaban enterrados en bolsas.

Cuatro personas fueron detenidas: una pareja de nacionalidad peruana, presuntamente dueña de la vivienda donde se encontraron los cuerpos, arrestada en un hotel alojamiento de la zona, y otras dos personas halladas en la vivienda, que serían quienes intentaban eliminar evidencias de sangre y rastros del crimen. La causa sigue bajo total hermetismo, a la espera de pericias y avances judiciales, y podría pasar a la fiscalía de Florencio Varela, jurisdicción donde se presume que ocurrió el homicidio.

