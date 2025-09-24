Desaparición de Brenda, Lara y Morena en La Matanza: revelan un video subiendo a la camioneta incendiada







Se difundió un registro que muestra a Morena, Brenda y Lara abordando la camioneta que luego apareció incendiada. La policía avanza con allanamientos y excavaciones.

Se conoció un video de las chicas desaparecidas subiéndose a la sospechosa camioneta.

Revelaron un video registrado por cámaras de seguridad muestra a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiéndose a una camioneta blanca, que luego apareció incendiada en Florencio Varela. Las imágenes se convirtieron en un elemento clave de la investigación, que ya incluyó el hallazgo de tres cuerpos y la detención de 4 personas.

En las imágenes se observa a la menor en el asiento del acompañante, mientras que las dos jóvenes adultas ocupan los asientos traseros. A partir de allí, desde la investigación pudieron comprobar que la patente de la camioneta era robada y que el vehículo no estaba identificado.

WhatsApp Video 2025-09-24 at 08.41.48 El video de las chicas subiendo a la camioneta.

Unas horas después de la filmación, la camioneta fue localizada en llamas. El recorrido llevó a la policía hasta una vivienda en la intersección de Chañar y Jachal, donde, durante un allanamiento, se hallaron tres cuerpos.

Dos personas que se encontraban dentro de la casa, un hombre y una mujer, fueron inicialmente demoradas y, con el avance de la investigación, quedaron detenidas este miércoles por la mañana.

