SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de septiembre 2025 - 09:06

Desaparición de Brenda, Lara y Morena en La Matanza: revelan un video subiendo a la camioneta incendiada

Se difundió un registro que muestra a Morena, Brenda y Lara abordando la camioneta que luego apareció incendiada. La policía avanza con allanamientos y excavaciones.

Se conoció un video de las chicas desaparecidas subiéndose a la sospechosa camioneta.

Se conoció un video de las chicas desaparecidas subiéndose a la sospechosa camioneta.

En las imágenes se observa a la menor en el asiento del acompañante, mientras que las dos jóvenes adultas ocupan los asientos traseros. A partir de allí, desde la investigación pudieron comprobar que la patente de la camioneta era robada y que el vehículo no estaba identificado.

Informate más
WhatsApp Video 2025-09-24 at 08.41.48

El video de las chicas subiendo a la camioneta.

Unas horas después de la filmación, la camioneta fue localizada en llamas. El recorrido llevó a la policía hasta una vivienda en la intersección de Chañar y Jachal, donde, durante un allanamiento, se hallaron tres cuerpos.

Dos personas que se encontraban dentro de la casa, un hombre y una mujer, fueron inicialmente demoradas y, con el avance de la investigación, quedaron detenidas este miércoles por la mañana.

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias