La Matanza: discutió con su vecino por dejar mal estacionado el auto y lo mató a tiros + Seguir en









Un conflicto vecinal terminó en tragedia en Lomas del Mirador: un hombre fue asesinado tras una discusión por un auto estacionado frente a una vivienda.

La discusión por dejar mal estacionado el auto terminó en un crimen en La Matanza. Jefatura de Policía

Un hombre mató a su vecino de un disparo en el pecho en La Matanza luego de una discusión por un auto mal estacionado frente a su casa. El hecho ocurrió en plena luz del día en Lomas del Mirador y derivó en la muerte de la víctima tras ser trasladada de urgencia a un hospital.

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Cómo fue la discusión que terminó en un crimen El episodio se registró en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, donde una disputa entre vecinos escaló hasta convertirse en un hecho fatal. Todo comenzó cuando uno de ellos intentó salir de su vivienda para ir a trabajar, pero no pudo hacerlo porque otro vehículo estaba estacionado frente a su garaje.

Según reconstruyeron testigos, la discusión subió rápidamente de tono. En ese contexto, se produjo una agresión con un cuchillo antes de que se escucharan los disparos. Tras ese primer enfrentamiento, el hombre acusado regresó a su casa y, desde una ventana, efectuó varios tiros.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Abel Emilio Barboza, de 60 años. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni, en la Ciudad de Buenos Aires, pero murió poco después a raíz de la gravedad de la herida.

El acusado fue detenido tras el ataque El presunto autor del crimen fue identificado como Jorge Mario Borsani, un jubilado uruguayo de 65 años. Fue detenido por efectivos policiales que acudieron al lugar luego de un llamado al 911.

Tras el ataque, el hijastro de la víctima entregó a la policía el arma que habría sido utilizada por el agresor. Según indicó, logró quitársela en medio del hecho. Se trata de una pistola calibre .22 largo, marca GMC. La causa quedó en manos de la fiscalía La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 9, dirigida por la fiscal Andrea Palin. La funcionaria dispuso la detención del acusado y ordenó la realización de pericias en la escena del crimen. El caso continúa en desarrollo mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio.