Rosario: la policía descubrió un búnker narco con un timbre y pasadores de drogas







La investigación comenzó a partir de una denuncia al 911 por movimientos sospechosos y venta de estupefacientes en distintos puntos del barrio, lo que derivó en tareas de campo y vigilancia encubierta hasta identificar el lugar exacto.

La policía rosarina desarticuló un búnker narco

Se realizaron tres allanamientos en simultáneo en el barrio Tío Rolo, en zona sudoeste de Rosario, en el marco de una investigación por narcomenudeo y venta de drogas desde un búnker.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La investigación comenzó a partir de una denuncia al 911 por movimientos sospechosos y venta de estupefacientes en distintos puntos del barrio, lo que derivó en tareas de campo y vigilancia encubierta hasta identificar el lugar exacto.

El operativo se llevó a cabo durante la tarde cuando la policía llegó al lugar en autos no identificables para no llamar la atención, al estilo “caballo de Troya”, y sorprendió a los vendedores en plena actividad. En ese momento, lograron detener a un “soldadito” que hacía de campana en la esquina mientras vendía droga.

Rosario: la Policía descubrió un búnker narco con un timbre y pasadores de drogas En una de las viviendas allanadas, la policía ingresó corriendo por un pasillo y se encontró con un hombre arrojando una bolsa con droga y dinero al techo trasero de la casa, el cual fue reducido y detenido en el patio.

El búnker estaba adaptado para la venta: los clientes tocaban un timbre, pasaban el dinero por un orificio de la puerta de chapa y recibían la droga a través de un hueco en la pared. Por lo que se solicitará el derribo.

Policia Rosario Santa Fe.jpg El búnker estaba adaptado para la venta: los clientes tocaban un timbre, pasaban el dinero por un orificio de la puerta de chapa y recibían la droga a través de un hueco en la pared. Por lo que se solicitará el derribo. Gentileza: Despacho Digital Como resultado de los allanamientos dos hombres fueron detenidos y dos mujeres quedaron demoradas y a disposición de la justicia. Además se secuestró cocaína, marihuana, dinero, seis celulares y recortes de distintos colores listos para fraccionar la droga al menudeo. El operativo fue realizado por la Brigada de Microtráfico de la Dirección General de Investigaciones (PDI) de la Policía de Santa Fe.

Temas Rosario

Drogas

Policiales