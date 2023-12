A través del Decreto 649/2023 se otorgó una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona de $70.000 al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas , al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las FFAA, dependientes del Ministerio de Defensa.

El decreto se justifica en la necesidad de otorgar un reconocimiento al personal de las Fuerzas Armadas por su labor y compromiso con la defensa de la Nación. La suma se otorgará con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2023 y solo corresponderá a quienes tengan una retribución bruta aprobada vigente al 30 de septiembre de 2023, que no supere la suma de 5,5 salarios mínimos vitales y móviles correspondientes al mes de noviembre del corriente año.