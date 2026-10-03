De la gloria con Ferrari al campo: el campeón de Fórmula 1 que dejó las pistas para hacer mozzarella y helados

El campeón de Fórmula 1 con Ferrari dejó los monoplazas para producir mozzarella y helados de búfala en su propia granja orgánica inglesa.

El campeón perdió la motivación tras conquistar el título y eligió un rumbo distinto para su vida.

La Fórmula 1 tiene historias de campeones que siguieron cerca de los boxes después de retirarse, pero también otras mucho menos previsibles. Uno de los hombres que llegó a lo más alto con Ferrari eligió un camino completamente distinto y terminó cambiando los autos por una enorme propiedad rural en Inglaterra .

Su nueva vida tampoco fue un pasatiempo. Después de probar suerte en otros negocios, construyó un proyecto dedicado a los alimentos orgánicos que creció durante décadas y puso en las góndolas productos difíciles de relacionar con un expiloto.

Jody Scheckter llegó a Ferrari en 1979 después de haber competido con McLaren, Tyrrell y Wolf . El sudafricano ya tenía victorias y había terminado segundo en el campeonato de 1977, pero su desembarco en Maranello le dio finalmente la oportunidad de pelear por el título que buscaba desde sus primeros años en la categoría.

Tuvo como compañero a Gilles Villeneuve , con quien mantuvo una relación cercana dentro y fuera de los circuitos. Los dos ganaron tres carreras durante aquel campeonato, aunque el sudafricano sostuvo una campaña más regular y logró imponerse en una definición interna que tuvo a Ferrari como gran protagonista.

Sus triunfos llegaron en Bélgica, Mónaco e Italia . El último fue decisivo: ganó en Monza por delante de Villeneuve y aseguró el campeonato mundial con dos fechas todavía por disputarse. Terminó el año con 51 puntos y consiguió el único título de su trayectoria.

Aquella conquista también abrió una larga espera para la escudería italiana. Ningún otro piloto volvió a ser campeón con Ferrari durante los siguientes 21 años, hasta que Michael Schumacher cortó la sequía en 2000. Para Scheckter, en cambio, alcanzar su gran objetivo tuvo un efecto inesperado sobre su futuro.

Por qué decidió alejarse del automovilismo en su mejor momento

La defensa del campeonato estuvo muy lejos de lo ocurrido un año antes. El Ferrari de 1980 perdió competitividad y el vigente campeón apenas consiguió dos puntos durante toda la temporada. Su última carrera fue el Gran Premio de Estados Unidos, donde terminó 11°, a tres vueltas del ganador.

El mal rendimiento del auto no fue la única razón detrás de su decisión. Para entonces, el piloto de 30 años sentía que había alcanzado la meta que lo había llevado a competir. Con el campeonato ya conseguido, la motivación había cambiado y también pesaba la peligrosidad de una época marcada por accidentes graves y muertes de corredores.

La decisión estaba tomada incluso antes de disputar su última prueba. Renault intentó contratarlo y le ofreció condiciones económicas abiertas para continuar, pero rechazó la propuesta. Después de Watkins Glen no volvió a competir profesionalmente.

Su siguiente etapa tampoco comenzó directamente entre animales y cultivos. Tras algunos proyectos relacionados con el deporte, se mudó a Estados Unidos y creó Firearms Training Systems, una compañía dedicada a simuladores utilizados para entrenar a fuerzas policiales y militares. El negocio se expandió a decenas de países y fue vendido durante la década de 1990.

Al ser campeón, perdió motivación y eso aceleró su retiro. Ferrari

Del podio a la granja: cómo nació su imperio de lácteos y productos orgánicos

De regreso en Inglaterra, encontró la actividad que terminaría ocupando buena parte de las siguientes décadas. En 1996 comenzó a desarrollar Laverstoke Park Farm, en Hampshire, con la intención inicial de producir alimentos orgánicos para su propia familia. Con el tiempo, la propiedad se transformó en una explotación de alrededor de 2.500 acres, más de 1.000 hectáreas.

Allí impulsó un modelo orgánico y biodinámico que terminó abarcando distintas especies de animales, cultivos, instalaciones de elaboración y un laboratorio. Una de las grandes apuestas fueron los búfalos de agua asiáticos, cuya leche se convirtió en la materia prima de algunos de los productos más conocidos de Laverstoke.

La mozzarella de búfala fue uno de ellos. Para desarrollar su elaboración, el equipo viajó a Italia para aprender las técnicas utilizadas allí y la granja llegó a producirla a escala comercial en Reino Unido. La línea incorporó además otros quesos y preparaciones hechas con la misma leche.

Los helados fueron otra de sus apuestas personales. Se elaboraban sin sabores, colorantes ni conservantes artificiales y llegaron a ofrecerse en distintas variedades. El propio expiloto llegó a calificarlos como los mejores del mundo y se involucró de lleno en un rubro que ya estaba completamente alejado de los circuitos.

¿A qué se dedica hoy Jody Scheckter y qué pasó con sus famosos productos?

Laverstoke atravesó un cambio profundo después de más de dos décadas. A fines de 2023 se tomó la decisión de cerrar la explotación de búfalos y la producción láctea ante el fuerte aumento de los costos. La compañía explicó que el gasto energético se había más que duplicado y que también habían caído los volúmenes de leche, mientras hacían falta nuevas inversiones para sostener esa parte del negocio.

Eso significó el final de la etapa que había hecho conocida a la granja por su mozzarella y sus helados. La empresa había intentado reducir jornadas de producción, cambiar esquemas de ordeñe e incorporar nuevos productos, pero esas medidas no alcanzaron para volver rentable la operación. El establecimiento buscó además vender su rodeo de búfalos tras el cierre.

La propiedad no desapareció con el final de esa división. Otras actividades continuaron funcionando y los registros británicos todavía muestran a Scheckter como director activo de Laverstoke Park Farm Limited y miembro de Laverstoke Park Produce LLP. El área de compostaje siguió operativa, mientras que el campo también mantuvo eventos dentro de sus instalaciones.

En los últimos años, el campeón de 1979 dejó Inglaterra y se instaló en el norte de Italia. La producción de lácteos quedó atrás después de 27 años, junto con los búfalos, las mozzarellas y los helados que durante mucho tiempo formaron parte de Laverstoke.