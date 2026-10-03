Donald Trump volvió a prometer u$s5.000 por adulto si los republicanos ganan el Congreso y llamó a "salir a votar"

Una vez más, el presidente de EEUU prometió pagar el “dividendo Trump” que, según detalló, saldrá de los ingresos por aranceles. Además, volvió a pedir que los republicanos se movilicen a votar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar que entregará u$s5.000 a cada ciudadano adulto del país si el Partido Republicano obtiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. El mandatario presentó la iniciativ a como un “ dividendo Trump ” y la vinculó con los ingresos provenientes de los aranceles y las inversiones que , según afirmó, recibió la economía estadounidense durante los últimos 15 meses.

“ Nuestro país está tan bien bajo el liderazgo republicano que solo yo puedo hacerles esta promesa . Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, les voy a dar u$s5.000 a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos de América”, reafirmó Trump en un video publicado en sus redes sociales.

El presidente calculó que el programa tendría un costo cercano a u$s1 billó n. Sin embargo, estimaciones difundidas por Associated Press ubican el gasto en torno a u$s1,2 billones, tomando como referencia una población adulta de aproximadamente 240 millones de personas. El monto representaría más de la mitad del déficit presupuestario anual estadounidense, ubicado cerca de u$s1,8 billones.

La propuesta necesitaría además la aprobación del Congreso . La Constitución de Estados Unidos reserva a los legisladores la potestad de autorizar el gasto federal, por lo que el presidente no podría disponer por sí solo de transferencias de esa magnitud. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya había señalado que la iniciativa requeriría aprobación parlamentaria.

El mensaje completo de Trump de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Trump sostuvo que los recursos podrían financiarse mediante los aranceles y la llegada de inversiones. En ese sentido, afirmó que Estados Unidos recibió anuncios de inversiones por u$s21 billones durante los últimos 15 meses y sostuvo que ese volumen permitiría concretar el desembolso.

Archivo. Acorralado entre la economía y las consecuencias de la guerra con Irán, Trump busca sumar votos de cara a las elecciones de medio término.

Como antecedente de su propuesta, el mandatario recordó el pago único de u$s1.776 a unos 1,45 millones de integrantes de las Fuerzas Armadas, anunciado en diciembre de 2025 bajo el nombre de “Warrior Dividend”. Según informó entonces el Departamento de Defensa, los fondos provenían de recursos aprobados por el Congreso dentro de la ley presupuestaria conocida como “One Big Beautiful Bill”.

El llamado a votar

Además de anunciar el eventual pago, Trump llamó a sus simpatizantes a participar de las elecciones legislativas y pidió que voten por los candidatos republicanos como si él mismo figurara en la boleta. “Si su estado tiene voto anticipado, no esperen. Salgan y voten”, afirmó. También alentó el sufragio por correo, el voto anticipado y la participación presencial el día de los comicios, previsto para el 3 de noviembre.

El llamado busca impulsar el voto republicano que, debido a la desconfianza, históricamente se realiza en mayor parte de manera presencial y no anticipadamente o por correo, otras instancias más utilizadas por los simpatizantes demócratas.

El mandatario calificó las elecciones como “una de las elecciones más importantes de nuestras vidas” y pidió a sus seguidores que participen por todos los medios disponibles.

En su mensaje, también apuntó contra el Partido Demócrata y sostuvo que una victoria de esa bancada provocaría aumentos de impuestos y una depresión económica comparable con la de 1929: "Van a destruir nuestro país, y sin duda destruirán nuestra economía”, afirmó.

El mandatario también pidió a los votantes que ingresen al sitio web swampthevoteusa.com para consultar información sobre los requisitos y los lugares de votación. La elección renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

“Les pido que finjan que estoy en la boleta”, expresó el presidente, quien aseguró que cuando participa como candidato el Partido Republicano obtiene “un 45% más de votos”. A partir de esa afirmación, vinculó la participación de sus seguidores con las posibilidades de los candidatos republicanos en el Congreso.

Durante el video, además, volvió a referirse a los demócratas como “dumbócratas” ("tontocratas") y cuestionó distintas políticas de ese partido. “No vamos a volver a las fronteras abiertas”, afirmó. También criticó las propuestas demócratas sobre identidad de género y aseguró que no permitirá el regreso de impuestos más altos.

Finalmente, Trump reivindicó los recortes tributarios aprobados durante su gestión y sostuvo que las elecciones legislativas definirán la continuidad de esas políticas. “Tenemos que ganar”, señaló antes de cerrar su mensaje con un nuevo llamado a votar.