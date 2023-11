Salarios: uno por uno, los trabajadores que cobrarán aumentos y bonos de hasta $100.000 en diciembre

Con una inflación acumulada que supera el 120% y una expectativa para el último mes del año del 14% según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mayoría de los incrementos salariales que se dan este mes están por debajo de esa previsión. Sin embargo, algunos gremios lograron alguna suerte de "cláusula gatillo" , bonos extra no remunerativos o renegociaciones que permitirán corregir esa la diferencia.

Camioneros

Los conductores de camiones recibirán con el cobro de diciembre un nuevo incremento dado por el acuerdo paritario reciente que incluye un 18% de aumento sobre el sueldo del mes de agosto.

El acuerdo totaliza un 61%, que se entrega en etapas mediante cuotas acumulativas. Asimismo, los trabajadores del sector recibirán el bono de fin de año que, concretamente, se trasladará a los meses del año próximo. Esta suma adicional asciende a los $240.000 y se cobrará en cuatro veces. Todas las entregas del bono serán de $60.000 y coincidirán con los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2024.

Seguridad privada

Los trabajadores nucleados en la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) cobrarán la última suma no remunerativa de $119.500 este mes. De acuerdo al arreglo paritario, esta suma se incorporará al sueldo básico y al adicional por presentismo no sólo del mes de noviembre y diciembre sino también en los subsiguientes acuerdos paritarios.

Con respecto a los ajustes salariales para los meses de enero y febrero de 2024, las partes acordaron que esos montos se calcularán sobre la base de $400.000 y no del salario de diciembre. Además, el acuerdo establece que el cálculo se realizará utilizando el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) obtenido como resultado de la suma de los IPC de octubre y noviembre del año actual.

Empleados de comercio

En diciembre, los empleados del gremio que conduce Armando Cavalieri recibirán una actualización del 13,5% en sus salarios y se calcula en base a los básicos de septiembre, al que se suman los tanto la parte remunerativa como no remunerativo. Restará otro 13,5% para el mes de enero por salarios de diciembre. El acumulado del último trimestre resulta en un 50,42% respecto al último septiembre.

Mecánicos

El sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) cerró acuerdos salariales con las cámaras empresarias que establecen un aumento del 23% por dos meses (11,5% c/u) para las terminales automotrices. Se aclara en el acuerdo que la suma no remunerativa será tenida en cuenta para el cálculo del SAC (Salario Anual Complementario), vacaciones, horas extras y cualquier otra retribución y/o adicional legal o convencional que perciba el trabajador.

Construcción

Los trabajadores de la construcción tenían pactado para el trimestre de octubre a diciembre un aumento de sueldos del 38% en tres tramos según el acuerdo al que llegaron en el décimo mes del año la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Este mes, los sueldos aumentarán un 11% sobre los básicos de noviembre.

Empleadas domésticas

Las trabajadoras de casas particulares obtendrán un aumento del 12% en sus sueldos de noviembre (que se cobra en diciembre), según las paritarias negociadas por la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (CNTCP) a fines de septiembre. En esta negociación, se había definido realizar un incremento del 34% para el trimestre octubre, noviembre y diciembre.

El aumento del 34% es en tres tramos: el 12% mensual en octubre, otra suba del mismo guarismo en noviembre y un 10% en diciembre que se cobrará en enero. Cabe aclarar que, los aumentos no son acumulativos, por lo que se aplican al salario vigente en septiembre.

Trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) llegó a un acuerdo en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) para elevar las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras del sector avícola en todo el país.

Se trata de un entendimiento trimestral que lleva los haberes iniciales a los $260.000 en diciembre.

La Resolución 234/2023 estipuló que desde el 1 de diciembre el salario mínimo pasará a $260.000 y un jornal de $11.304,23.

Azucareros

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) y la patronal del Ingenio Ledesma alcanzaron un acuerdo en el aumento salarial para los meses de noviembre y diciembre venideros con una tira final de $280.000 para la categoría más baja. Estos incrementos en porcentajes totales representan un 143% de aumento en el salario básico y del 197% en la tira final.

De esta manera en el período del 1 de noviembre al 31 de diciembre los obreros Ledesma cobrarán de acuerdo a la categoría desde $280.800 hasta los $351.199.

Colectiveros de corta y mediana distancia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) llegó a un acuerdo de incremento salarial en la paritaria, de los sectores de corta y mediana distancia, con las cámaras empresariales del área metropolitana de Buenos Aires.

El gremio que conduce Roberto Fernández cobrará en diciembre un básico inicial de $537.546 + viáticos por día $2.588 x 24 días ($73.800). Total: $611.346.

Bancarios

El gremio de la Bancaria logró un aumento del 17% lo que lleva al acuerdo anual de la actividad a un 142%. Así lo informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo, que en este mes, logró llevar los salarios iniciales a $585.673,73, con el adicional de participación en ganancias, que representa $25.309,13.

Según el comunicado de la organización gremial, el acuerdo conseguido consta de un adelanto del 17% sobre remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales en base a diciembre 2022, lo que alcanza un incremento del 142% desde enero a noviembre de 2023.

Químicos y petroquímicos

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA) y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar (SPIQYP Pilar) cobrarán un 23,27% en diciembre. Los porcentajes impactan sobre el salario básico, la suma fija solidaria, el acuerdo 02/06/22 de antigüedad sobre suma fija, y se acumulan para el cálculo del bono de fin de año.

Encargados de edificios

Los trabajadores encargados de edificios percibirán un nuevo incremento en los sueldos, en cumplimiento del acuerdo alcanzado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y la cámara empresaria de la actividad.

Los aumentos establecidos determinan una suba del 11% con los sueldos de noviembre a pagar en diciembre, más el pago de una suma fija de $20.000. Además, el salario del sector volverá a incrementarse en enero próximo, con otra cuota del 11% y una nueva suma del $20.000.

De esta manera se cumplirá el último acuerdo alcanzado entre las partes, en el marco de la revisión salarial del sector.

Comercio-Rama turística

Los empleados de turismo recibirán un incremento del 11% en diciembre en base al último acuerdo paritario firmado. Les restará un 13,5% en diciembre y un 13,5% en enero de 2024.

Además, el acuerdo explica que en noviembre se incrementó el 9% remunerativo para establecer una nueva base de cálculo para otorgar el incremento pactado.

“Todos los incrementos porcentuales se liquidarán conforme las escalas básicas convencionales correspondientes al mes de noviembre de 2023″, señala el comunicado oficial.

Empleados estatales

Los empleados públicos cobrarán un aumento del 19% en el mes de diciembre que se aplicará a todos los empleados públicos, incluidos los de la Agencia Federal de Inteligencia, el personal civil de inteligencia y los profesionales residentes nacionales.

El Decreto también incrementa los montos mensuales del Premio Estimulo a la Asistencia de acuerdo a los porcentajes y vigencias establecidas en la cláusula primera de la presente, fijándolos de conformidad al cuadro que se puede observar en la siguiente imagen.

La orden presidencial también habilita una “suma fija no remunerativa y no bonificaba, excepcional, por única vez, de percepción única por persona de pesos setenta mil ($70.000) a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2023".

Según aclara, dicha suma fija es para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio de Trabajo General (CCTG) y solo corresponderá cuando la retribución bruta aprobada al 30 de septiembre de 2023, no supere la suma de 5,5 salarios mínimos, vitales y móviles.

Docentes porteños

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cerró un aumento salarial del 23% para los docentes a partir del 1 de noviembre y así acumuló un incremento del 139% de incremento acumulado sobre los sueldos de diciembre de 2022.

A partir de este mes, los docentes comenzarán a cobrar un salario neto de un maestro de grado sin antiguedad de $583.420 para jornada completa. Mientras que el sueldo para los maestros, que cuentan con la máxima antigüedad, será de $720.514.

El valor de la hora cátedra para nivel secundario será de $15.705 para docentes sin antigüedad y de $20.089 para aquellos con la máxima antigüedad.

Trabajadores de entidades deportivas

Los trabajadores nucleados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) acordaron un aumento del 14% en noviembre a cobrar en diciembre y del 25% en diciembre a cobrar en enero. Con esta suba el gremio acumula un incremento del 150% para 2023.

El aumento, que llega hasta los casi $ 540.000 en algunas categorías, corresponde para el Personal de Clubes de Campo de las siguientes categorías:

Administrativo 1°, 2°, 3° y 4°categoría.

Maestranza 1°, 2°, 3°, 4°y 5° categoría.

Profesional 1°, 2°, 3°,4°, 5° categoría.

Profesional 6° guardavidas.

El gremio del personal de clubes de campo en noviembre consiguió un 14% de incremento, del cual el 4% es no remunerativo y que se incorporará al salario básico de diciembre.

Sindicato del seguro

El Sindicato del Seguro de la República Argentina, conducido por Jorge A. Sola, negoció con el Comité Asegurador (CAA) y acordaron resolver un aumento paritario bimestral de 33% para los empleados de las empresas de seguros y reaseguros, sobre la base salarial de agosto 2023, que representa un incremento del 13% a cobrar con los haberes de noviembre y un 20% con los haberes de diciembre. De esta manera, el gremio alcanza un acumulado en el 2023 que supera el 175%.

Trabajadores del neumático

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) acordó un aumento salarial con las empresas fate, Pirelli y Bridgestone. El acuerdo contempla que este mes cobrarán un aumento del 15% y será el último de la negociación salarial alcanzada en agosto pasado.

Vale destacar que el acuerdo también contempla aumentos en base a la inflación durante diciembre, enero y febrero, y se agrega 4% pagaderos en marzo como base paritaria 2024/25. Asimismo, el gremio recibirá un bono de fin de año por un monto de $100.000.

Gremios ferroviarios

Los trabajadores ferroviarios cobrarán este mes un aumento del 9% que responde a la paritaria firmada recientemente. Se trata de un aumento de 109% en nueve meses.

Se trata de un acuerdo bimestral es un incremento salarial en dos tramos que acumulados ascienden a una suba del 20,9%. Este mes, los trabajadores cobrarán un 9% que aplica al salario bruto total, incluido el salario básico y todas las bonificaciones, viáticos y antigüedad vigentes.

A su vez, pactaron una suma fija no remunerativa de $70.000 a cobrar este mes. La negociación se enmarca en la paritaria anual que comprende el periodo de abril 2023 a marzo 2024 por lo que resta discutir el tramo de enero a marzo.

Trabajadores ANSES

El Sindicato de los Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordaron incrementos salariales. En este mes, cobrarán un aumento del 10% y el próximo será en enero del 9%.

Además, las partes resolvieron establecer una suma fija no remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, de $70.000 a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2023, para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo 305/98.

Sin embargo, en la negociación establecida en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se definió que solo podrán acceder a este beneficio de $70.000 que se otorgará por única vez, quienes hayan percibido hasta el pasado 30 de septiembre menos de 5,5 salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Metalúrgicos

Los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cobrarán en diciembre con un aumento superior al acordado en primer lugar gracias a una cláusula gatillo firmada en el acuerdo para el último trimestre del año.

Los representantes del sindicato firmaron para el trimestre octubre-diciembre una suba del 7% cada mes, sin embargo, el porcentaje se ató a la inflación del período para lograr que los trabajadores no pierdan ante el aumento de precios que ya suma más de un 140% interanual.

Pese a esto, dado que el 8,3% de inflación del mes de octubre superó el 7% de aumento dispuesto por la UOM, el acuerdo firmado dispone que la suba correspondiente debe ajustarse en base al último dato de inflación informado.

Así, la suba que recibirán los trabajadores metalúrgicos se ajustará en un 1,3% extra para noviembre y estos cobrarán con un aumento del 8,3% a inicios del mes entrante para empatar a la inflación.

Alimentación

La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) ratificó el acuerdo de aumento salarial del 27,2% con la Cámara Empresarial FIPAA para el bimestre noviembre-diciembre 2023, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 244/94.

Con la ratificación del acuerdo, los trabajadores del CCT 244/94, percibirán un aumento del 14,2% en noviembre, sobre los haberes del mes de octubre y del 11,4% en diciembre, sobre los salarios de octubre.

Desde el gremio que conduce Héctor Morcillo remarcaron que los incrementos mencionados serán de carácter no remunerativo hasta el mes de marzo de 2024, sólo a los efectos previsionales, debiéndose considerar para todos los ítems salariales calculados sobre el salario básico.

Por otro lado, las empresas se comprometieron a pagar de manera retroactiva, el aumento correspondiente a noviembre, antes del día de hoy, 30 de noviembre.

Trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) establecieron un aumento en diciembre del 13%, estableciendo un piso salarial de $294.729,97. Para enero del próximo año, se suma otro 13% y pasa a $333.044,86 y en febrero aumentan 14% estableciendo el mínimo en $379.671,14.

Trabajadores de universidades nacionales

La Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y el Ministerio de Educación de la Nación llegaron a un acuerdo para establecer un nuevo aumento salarial del 9% que se aplica sobre salarios básicos de octubre.

A su vez se acordó un suplemento no remunerativo y no bonificable hasta alcanzar valores mínimos de tal manera que los sueldos netos de las categorías 6 y 7 del Convenio Colectivo de Trabajo se mantengan por encima de la línea de pobreza.

De este modo, el valor mínimo de ingreso neto para la categoría 6 será de $400.000 y para la categoría 7 será de $350.000. En tanto, para el mes de diciembre se definió que aumenten a $420.000 y $370.000, respectivamente.

Estatales PBA

El gobierno de la provincia de Buenos Aires abrochó un acuerdo con estatales. Los reajustes firmados establecen un incremento del 25% para noviembre en el caso de los trabajadores estatales de la ley 10.430, con un promedio de 129% en once meses. La propuesta de la gestión de Axel Kicillof recibió la aprobación de ATE, UPCN y los gremios de la FEGEPPBA.

Con la nueva suba, el acumulado hasta diciembre asciende a un 120% para la administración central, mientras que en el caso de los auxiliares llegará al 131,2%, según confirmó SOEME, sindicato adherido a la FEGEPPBA, que representa a los trabajadores de la actividad. En el sector salud, el total será de 129%.

Las partes también fijaron que en diciembre se aplicará una nueva instancia de revisión respetando la cláusula de monitoreo acordada.

Docentes PBA

Los trabajadores de la educación tendrán una suba salarial el 22% en noviembre, que elevará el salario inicial de una maestra de grado sin antigüedad a $265.000. Las subas, por un total de 130% acumulado, serán percibidas por los docentes jubilados.

Se incluyó en la propuesta del gobierno la continuidad de la cláusula de revisión y actualización salarial. Y la convocatoria a paritarias en diciembre.

Farmaceúticos

Según informó la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina los incrementos del 17,5% se aplicarán sobre los salarios de octubre y noviembre, permitiendo que el total acumulado durante el periodo abril-diciembre alcance el 137%.

Petroleros

La Federación de Petroleros (Fasipegybio) acordó en las últimas horas un aumento salarial adicional del 15% para los trabajadores del sector refinerías, que se suma al acuerdo paritario original celebrado con las cámaras y empresas de la actividad.

Lo firmado establece el pago de una suma extraordinaria no remunerativa del 5% respecto a los salarios de noviembre y otra del 10% respecto a los salarios de diciembre, con base de cálculo sobre los salarios vigentes a mayo 2023.

Según confirmó la entidad sindical, las sumas serán abonadas a modo de anticipo el próximo 5 de diciembre, con alcance a los trabajadores nucleados bajo CCT 449/06, y estarán sujetas a los aportes y contribuciones de obra social, aportes y contribuciones sindicales y mutuales correspondientes.

Call Centers

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó nuevos incrementos salariales para los trabajadores de la rama call center, que serán aplicados en el último trimestre del año.

Lo conveniado entre las partes establece que el aumento en diciembre será del 13.5%.

Gremio y empresarios consensuaron volver a reunirse en enero de 2024, a fin de analizar las escalas salariales y las variables económicas para definir las subas necesarias en resguardo del poder adquisitivo de los sueldos.

Gremio de la carne

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA), que conduce Gabriel Vallejos, firmó el nuevo acuerdo con las cámaras empresarias del sector para sumar un 70% de incrementos salariales hasta enero del año que viene.

Según el entendimiento al que llegaron las organizaciones gremiales y los representantes empresarios durante las audiencias de discusión paritaria, los trabajadores de la carne percibirán este aumento salarial durante los próximos cuatro meses. En diciembre cobrarán un 20%, un 15% será en enero 2024 y otro 15% en febrero 2024.

Además, informaron que este acuerdo consolidó un aumento salarial acumulado del 130%, repartido desde abril del 2023 a enero del 2024. En tanto, producto de la creciente inflación, ambas partes definieron que abrirán nuevamente la discusión paritaria en enero, conforme a los números de inflación que el INDEC dará a conocer.

Judiciales

La conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que continúa un plan de lucha por demora en los pagos de los salarios, deberían recibir este mes un aumento del 10% que se suma al 9,5% del mes pasado.