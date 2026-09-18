Becas Leonardo en Argentina: extendieron el plazo para presentar proyectos

La primera convocatoria de las Becas Leonardo en Argentina extendió hasta el 21 de octubre de 2026 el plazo para presentar candidaturas. El programa otorgará hasta cinco becas individuales de hasta u$s50.000 para desarrollar proyectos de investigación y creación en el país.

Las Becas Leonardo llegan por primera vez a Argentina y otorgarán hasta cinco becas de hasta USD 50.000 cada una.

El plazo para presentar candidaturas a la primera convocatoria de las Becas Leonardo en Argentina se extendió hasta el 21 de octubre de 2026, con el objetivo de brindar más tiempo a investigadores y creadores para presentar sus proyectos.

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El programa llega por primera vez al país luego de una trayectoria de más de una década en España, donde ya acompañó a más de 700 investigadores y creadores.

La convocatoria está dirigida a investigadores y creadores de entre 30 y 45 años y contempla el otorgamiento de hasta cinco becas individuales de hasta u$s50.000 cada una , destinadas al desarrollo de proyectos en Argentina.

Las áreas contempladas por la convocatoria son Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad; y Creación Literaria y Artes Escénicas .

Los proyectos deberán ser personales e innovadores y tener una duración de entre 12 y 18 meses. La selección estará a cargo de comisiones de expertos de reconocido prestigio.

Los evaluadores analizarán el perfil y las realizaciones previas de los postulantes, además de la originalidad y el carácter innovador de las propuestas.

El objetivo de las Becas Leonardo

Camila Staffora, principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina, destacó el alcance de la convocatoria: “Con la llegada de las Becas Leonardo a Argentina, reafirmamos nuestro compromiso con el conocimiento como motor de progreso económico, social y cultural”.

“Esta convocatoria busca acompañar a investigadores y creadores en un momento decisivo de sus carreras, con el respaldo necesario para desarrollar proyectos originales, ambiciosos y con impacto. Apostar por el talento argentino es también apostar por nuevas ideas, soluciones y expresiones capaces de proyectarse hacia el futuro”, agregó.