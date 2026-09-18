Votación en la ONU: Rafael Grossi pierde terreno mientras Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett figuran como las favoritas

La votación de este viernes en el Consejo de Seguridad busca definir al sucesor de Antonio Guterres. En la tercera ronda, Grynspan quedó primera, aunque todavía con un alto nivel de rechazo.

Archivo. La ONU afronta una nueva jornada crucial en la elección de su nuevo Secretario General.

El Consejo de Seguridad de la ONU lleva adelante este viernes, desde las 11, una nueva votación informal para avanzar en la elección del próximo secretario general de la entidad. Tras una falta de consenso entre EEUU y China, el proceso para ocupar el lugar de Antonio Guterres encuentra al argentino Rafael Grossi con menos terreno mientras las otras dos candidatas, Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett, figuran como las favoritas

Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia integran el grupo de miembros permanentes del Consejo de Seguridad y cuentan con derecho a veto . Si alguno de ellos utiliza esa facultad, la candidatura no puede avanzar en el proceso de selección.

La de este viernes es la tercera votación informal entre los integrantes del organismo . Hasta el momento, Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana; Rebeca Grynspan, de Costa Rica; y el argentino Rafael Grossi aparecen entre los candidatos que reunieron mayor respaldo.

El argentino cuenta, además, con el apoyo de Donald Trump, mientras que Xi Jinping dejó entrever durante la cumbre de los BRICS en India que respaldaría la candidatura de una mujer para suceder a Guterres. Entre las candidatas también figuran la expresidenta chilena Michelle Bachelet , la exfuncionaria ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la diplomática ecuatoriana Ivonne A-Baki .

En la última votación informal para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas, Grossi quedó en tercer lugar, con siete votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. En primer lugar se ubicó Rodrigues-Birkett, mientras que Grynspan quedó segunda.

Rodrigues-Birkett, la candidata mejor posicionada tras la última votación informal. Cortesía: Newsroom Guyana

La última consulta se realizó a puertas cerradas y de manera confidencial en Nueva York. Rodrigues-Birkett obtuvo ocho votos favorables, tres negativos y cuatro miembros eligieron la opción “sin opinión”. Grynspan, en tanto, recibió siete respaldos, cuatro votos en contra y cuatro abstenciones.

Los resultados sirven como referencia sobre el estado de la carrera, pero no permiten anticipar quién será finalmente elegido. En esta instancia, los 15 integrantes del Consejo de Seguridad utilizaron una boleta del mismo color, por lo que todavía no puede determinarse si alguno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— está dispuesto a bloquear a alguno de los candidatos.

En la primera ronda, realizada el 30 de julio, Grynspan había quedado al frente con diez votos favorables. Rodrigues-Birkett había obtenido nueve y Grossi, siete.

Quién es Rafael Grossi

Rafael Grossi es el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y uno de los candidatos para convertirse en el próximo secretario general de la ONU. A los 65 años, acumula más de cuatro décadas de trayectoria diplomática y obtuvo reconocimiento internacional por su participación en crisis vinculadas con la cuestión nuclear, entre ellas el conflicto entre Rusia y Ucrania y las negociaciones con Irán.

Grossi busca ser el primer argentino en llegar al puesto. @grossirafaelmariano

La candidatura de Grossi fue formalizada por la Cancillería argentina a fines de diciembre de 2025, a través de Pablo Quirno. Desde entonces, el Gobierno argentino impulsa su postulación para ocupar el máximo cargo de Naciones Unidas.

El próximo secretario general asumirá el 1° de enero de 2027 por un período de cinco años. Si Grossi resulta elegido, será el primer argentino en ocupar la Secretaría General de la ONU y el segundo latinoamericano en llegar al cargo, después del guatemalteco Javier Pérez de Cuéllar, quien ejerció entre 1982 y 1991.