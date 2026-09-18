Wall Street extiende las subas posteriores a la decisión de la Fed y el petróleo se toma un respiro + Agregar ámbito en









Las acciones del sector tecnológico impulsan las ganancias en Estados Unidos y Asia, mientras que la caída de los precios del petróleo mejoró el ánimo general. Sin embargo, en Europa las bolsas caen con fuerza.

Es la última jornada de una semana marcada por decisiones de política monetaria a nivel global. Depositphotos

Las acciones y los bonos a nivel mundial operan con subas leves, a medida que los mercados se acercaban al final de una semana turbulenta marcada por un esfuerzo global de los bancos centrales para frenar la inflación. Por su parte, las subas de las tasas de interés en Japón, ampliamente anticipada, no logró respaldar al yen.

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La política monetaria fue el tema central de esta semana, ya que la guerra en Medio Oriente se acerca a los siete meses sin que haya muchos indicios de que vaya a terminar, lo que mantiene los precios del petróleo por encima de los u$s100 por barril y aviva los temores de inflación.

Así todo, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 1% hasta u$s103,1 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede un 1,2%, hasta los u$s100,8 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — operan al alza, con el Treasury a 10 años en 4,95%.

La decisión del Banco de Japón pone fin a la serie de importantes reuniones de bancos centrales en las que los responsables políticos han intensificado su retórica a favor de subir las tasas. En septiembre se registró el mayor aumento de los tipos de interés en el G10 desde julio de 2023, con cuatro países que han subido los tipos y otros que indican que podrían tener que hacerlo dentro de poco.

Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,41%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,01% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Illinois Tool Work (+7%), Atmos Energy (+4%) y Sysco Corporation (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Netflix (-3%), Williams (-2%) y Harthford (-2%). A nivel semanal, el Nasdaq sube 0,32%, mientras que el S&P 500 cae 0,25% y el Dow Jones baja 1,5%. En el Viejo Continente, el Euro Stoxx cae 0,98% . A nivel local, el DAX alemán baja 0,89% y el CAC francés retrocede con 0,85%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,87%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,60%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,94%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,66% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,52%.