El DT de la Lazio reconoció que no fichó a Mauro Icardi para no perder el equilibrio en el vestuario + Agregar ámbito en









Gennaro Gattuso, reconocido exfutbolista y entrenador del conjunto italiano, explicó los motivos que lo llevaron a desistir de incorporar al delantero argentino.

El DT de la Lazio reconoció que no fichó a Mauro Icardi para no perder el equilibrio en el vestuario

Mauro Icardi sigue siendo jugador libre y teniendo el pase en su poder luego del cierre del mercado de pases de las principales ligas de Europa. El futuro del jugador argentino es una incógnita.

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El delantero rosarino finalizó su ciclo en el Galatasaray de Turquía tras cuatro años, 77 goles y seis títulos. Pese a los buenos números, no consiguió nuevo club y la principal traba se encontró fue su alto salario: Icardi cobraba 10 millones de euros anuales en el club turco y el jugador no aceptó reducirlo a la mitad o menos.

En ese contexto, Gennaro Gattuso, entrenador de la Lazio de Italia, reconoció por qué no contrataron a Icardi en este mercado de pases y advirtió que fue para no perder el equilibrio en su vestuario.

“Lo he hablado con el presidente, lo he hablado con el director, y es justo que nos mantengamos así”, indicó. “Hay que ser honestos, hablamos de cierta manera con los jugadores cuando llegaron y es normal que hoy no podamos dar marcha atrás”, expresó.

Gattuso explicó que la dirigencia ya había avanzado con otros nombres para el ataque. “Fichamos a Andrea Pinamonti, fichamos a Albert Gudmundsson, y entiendes que cuando después hablas con los jugadores, no puedes enredarte”, dijo. “Con todo el respeto que se le debe a Icardi”, agregó.

“Esto, para mí, se llama equilibrio, y hay que tener mucho cuidado y ser hábiles para no cometer errores en el equilibrio de un vestuario”, remató Gattuso sobre el caso Icardi. La idea de equilibrio del vestuario apareció como el concepto que ordenó toda la explicación del entrenador. Gattuso evitó presentar la decisión como un rechazo deportivo a Icardi y la vinculó, en cambio, con la convivencia cotidiana y con la necesidad de sostener reglas claras ante todos los jugadores. Ante este panorama, Mauro Icardi aparece ahora como una opción para Tottenham Hotspur, de Inglaterra, que evalúa incorporarlo como agente libre ante sus problemas ofensivos en el inicio de la temporada. Según informó Calcio Mercato, el equipo dirigido por Roberto De Zerbi analiza la posibilidad de contratar al delantero de 33 años, aunque también mantiene conversaciones con Olympiacos, PAOK, Atlético Mineiro y Everton.