Inversiones con impacto: "Mucha gente financia empresas que van totalmente en contra de sus valores"

La pregunta de Nicolini representa el eje de la charla: quienes buscan rentabilidad a través de inversiones muchas veces no saben qué negocios están respaldando y no son pocas las veces en que estos negocios van en contra de los valores de los inversores.

Su caso fue emblemático. Después de trabajar muchos años en una empresa donde se atendían temas ambientales, se preguntó qué estaba haciendo con el dinero que había ganado y que aún no había gastado, en dónde la estaba invirtiendo, qué estaba financiando. “Abrí las cuentas de bancos, de fondos de inversión y dije “esto no me gusta”. Y ahí comenzó su búsqueda.

“En los bancos comprás productos estandarizados. Y si vos indagasq un poco ahí dentro decís “acá no estoy tan de acuerdo con lo que estoy financiando. O a veces estoy totalmente en desacuerdo. Por eso saqué la plata y decidí que hasta que no sepa dónde invertirla, que vaya en línea con mis valores, iba a estar ahí. Fue entonces que conocí a Banca Ética, a Trasa y empresas de triple impacto”, señaló Polledo.

Conoció, en ese momento, también a Matías Nicolini, quien actualmente dicta el curso de “Impacto” en Baikal y llegó también hasta allí a través de una búsqueda personal. Se recibió de Ingeniero civil, trabajó en obra y cuando se vio construyendo edificios durante 20 años para, en el mejor de los casos, ser gerente y seguir construyendo, vio un camino que no lo sedujo.

“Con mis amigos veíamos injusticias sociales y, entre ellas, nos dimos cuenta que hay más de 6 millones de personas que no tienen baño. Yo nací con baño cerca de mi cama y me pareció que era un derecho que se merecían todos, así que decidimos construir un baño para una familia que no tenía. Hoy eso es una organización social que se llama Módulo sanitario y está cumpliendo 10 años, habiendo hecho más de 1500 baños en toda Argentina”.

“A Módulo lo pensé como una empresa, necesitábamos generar superávit. Porque eso es lo que va a hacer que la rueda gire y crezca. En ese afán, fui analizando mi propio negocio. Y comencé a analizar un montón de negocios, en todo el mundo. Entonces pensé: ¿por qué no podemos hacer esto con una empresa de impacto?”, señaló Nicolini.

Trasa, justamente, es una de las empresas que vienen apostando por las inversiones con impacto. “La organización va migrando, de a poco, de las inversiones tradicionales a otras con propósito, con diferentes socios como BeLat o Sumatoria”, explicó su fundador, Ricky Minicucci. De esa manera, la firma financió ya diferentes proyectos, como uno de ganadería regenerativa y un filme independiente que trata de sobre desórdenes alimenticios, entre otros.

Su historia, también, tiene que ver con el viraje de una compañía tradicional a una de triple impacto, certificada como empresa B. “Caminamos los barrios hace rato. Llegó un punto, en 2017, que caminé la ex Villa 31, porque escuché al presidente del BID diciendo que iba a mudar las oficinas allí. Y les dije a mis socios que vayamos primero. Me fui con el auto, estacioné a 8 cuadras, entré caminando, me reuní con una de las personas de allí y le dije que quería traer Trasa a la villa. Me dijeron que estaba loco, pero me fui muy entusiasmando porque había tenido una experiencia interesante. Había entrado, con mis miedos, pero no había pasado nada, y dije: vamos allí. A los 3 meses nos instalamos y luego pusimos un cajero automático (el primero en una villa) para que la gente pueda sacar plata y circule el dinero en los negocios de cercanía”, recuerda Minicucci.

Tanto Minicucci como Polledo y Nicolini coinciden en que las inversiones con impacto no implican resignar rentabilidad. No se trata de dejar de obtener beneficios para apoyar proyectos sociales. De lo que se trata es de poder obtener rentabilidad apoyando iniciativas que sean social y ambientalmente amigables, que coincidan con los valores de los inversores que tienen esas inquietudes.

El encuentro formó parte del ciclo “Charlas bajo el árbol”, organizado por Trasa en la Bioferia, una muestra internacional enfocada en la sustentabilidad y el consumo responsable, que se llevó a cabo el 4, 5 y 6 de abril en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.