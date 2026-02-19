Lanzan una plataforma con cursos gratuitos sobre la Certificación de Empresa B

Disponible online, la nueva herramienta de aprendizaje ofrece contenidos oficiales sobre los estándares de triple impacto de B Lab y el proceso para certificar como Empresa B. Está destinada a compañías, profesionales, consultores, docentes y personas interesadas en el Movimiento Global B.

La nueva plataforma de aprendizaje de Sistema B ofrece 12 cursos gratuitos sobre el Movimiento B y los nuevos estándares para certificar como Empresa B, así como herramientas para cualquier organización que quiera medir su gestión contemplando su impacto socioambiental y la transparencia de su gobernanza .

En 2025, B Lab, el único organismo que otorga la Certificación de Empresa B a nivel global, presentó sus nuevos estándares, con requisitos más exigentes y ambiciosos para la gestión integral del impacto en el sector privado.

Se trata del cambio más significativo en los 20 años de historia del Movimiento B y todas las compañías que busquen alcanzar la Certificación de Empresa B o recertificar a partir de 2026 deberán hacerlo bajo esta nueva versión .

En este contexto, B Lab y Sistema B ponen a disposición una plataforma de aprendizaje con cursos gratuitos orientados a Empresas B, compañías interesadas en la certificación, consultores, profesionales de sustentabilidad, docentes y el público general.

La plataforma de aprendizaje es digital y autoguiada, cuenta con contenidos oficiales en español, desarrollados por B Lab y Sistema B, y está disponible para toda la región de América Latina y Caribe, con acceso libre y gratuito en https://sistemab.thinkific.com/.

Actualmente, cuenta con 12 cursos que abarcan tópicos como el Movimiento B, la evolución de los estándares de B Lab, los siete Temas de Impacto de la Evaluación de Impacto B, el uso de herramientas de gestión como B Impact y el nuevo proceso de certificación.

Para los interesados en navegar la plataforma, desde Sistema B recomiendan comenzar con tres capacitaciones:

“El Movimiento B: cambiando la forma de hacer negocios” , destinado a empresas no certificadas y personas que deseen conocer sobre el tema por primera vez.

, destinado a empresas no certificadas y personas que deseen conocer sobre el tema por primera vez. Introducción a la Evolución de los Estándares : tanto para Empresas B como para otras compañías que quieran aprender sobre los nuevos requisitos de la certificación.

: tanto para Empresas B como para otras compañías que quieran aprender sobre los nuevos requisitos de la certificación. Navegando por B Impact: orientado a empresas y profesionales, para conocer la nueva herramienta gratuita que les permite medir su gestión contemplando el impacto socioambiental del negocio.

Los nuevos estándares establecen parámetros mínimos en siete Temas de Impacto: Gobernanza de las Partes Interesadas y Propósito; Acción Climática; Derechos Humanos; Trabajo Justo; Circularidad y Gestión Ambiental; Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión; Asuntos Gubernamentales y Acción Colectiva. De esta forma, se establece la gestión integral del impacto como una condición excluyente para alcanzar la certificación. En este punto, la plataforma cuenta con cursos gratuitos sobre cada uno de los siete temas de impacto, así como contenidos sobre el nuevo proceso de certificación.

“Las Empresas B tienen hoy la oportunidad de evolucionar junto con los estándares y profundizar su impacto. Y para el resto del ecosistema empresarial, esta nueva plataforma representa una hoja de ruta clara y transparente, que les permite avanzar a su propio ritmo en su camino hacia el triple impacto del negocio”, expresó Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. “Estamos felices de poner a disposición todo este conocimiento, que ilustra cómo el sector privado puede ser una fuerza de cambio sistémico a través de estándares que redefinen el éxito empresarial en todo el mundo”, concluyó.