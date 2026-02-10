Convocan a proyectos argentinos sostenibles: hay más de u$s7,2 millones en financiamiento para ONG, pymes y escuelas

El Premio Zayed abrió la inscripción para su edición 2027 y busca iniciativas innovadoras en salud, energía, alimentos, agua y acción climática. Argentina ya cuenta con antecedentes destacados dentro de este programa.

La iniciativa apunta a reconocer y financiar soluciones que contribuyan a mejorar el acceso a la salud, la energía limpia, el agua potable, la seguridad alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

Las organizaciones, pymes y escuelas secundarias de Argentina que desarrollen proyectos sostenibles podrán acceder a financiamiento internacional por más de u$s7,2 millones, en el marco de la nueva convocatoria del Premio Zayed a la Sostenibilidad, uno de los galardones globales más importantes en materia de innovación ambiental y social.

El programa, impulsado por los Emiratos Árabes Unidos, abrió oficialmente la inscripción para su edición 2027 y estará disponible hasta el 15 de junio de 2026. La iniciativa apunta a reconocer y financiar soluciones que contribuyan a mejorar el acceso a la salud, la energía limpia, el agua potable, la seguridad alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

La convocatoria está dirigida a pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias que desarrollen proyectos con impacto concreto en sus comunidades.

En total, el fondo asciende a u$s7,2 millones, uno de los montos más altos a nivel mundial para este tipo de iniciativas.

u$s150.000 para los ganadores en la categoría Escuelas Secundarias Globales

u$s1.000.000 para cada ganador en las categorías de Salud, Alimentación, Energía, Agua y Acción Climática

Además, desde la última edición, el premio incorporó un modelo que garantiza financiamiento también para los finalistas, con el objetivo de permitir que más proyectos innovadores puedan escalar y ampliar su impacto.

Proyectos argentinos ya fueron reconocidos a nivel internacional

Argentina ya cuenta con antecedentes destacados dentro de este programa. Uno de los casos más relevantes es Mamotest, una iniciativa nacional dedicada a la detección temprana del cáncer de mama, que resultó ganadora en una de las ediciones anteriores.

También fueron reconocidas como finalistas dos instituciones educativas:

La Escuela Técnica N.º 3 María Sánchez de Thompson, de la Ciudad de Buenos Aires

La Escuela Nueva Horizontes, ubicada en El Bolsón, Río Negro

Estos antecedentes refuerzan el potencial de los proyectos argentinos para competir y acceder a financiamiento internacional en el ámbito de la sostenibilidad.

Qué tipo de proyectos busca el Premio Zayed

El premio está enfocado en soluciones innovadoras que ya estén en funcionamiento y que puedan demostrar impacto real y medible. Las iniciativas deben cumplir tres criterios principales:

Impacto concreto en la comunidad

Innovación en la solución propuesta

Capacidad de inspirar y replicarse

Las categorías disponibles son:

Salud

Alimentación

Energía

Agua

Acción climática

Escuelas secundarias globales

Las postulaciones pueden realizarse en siete idiomas, incluido el español, lo que facilita la participación de organizaciones argentinas.

Una oportunidad de financiamiento clave en un contexto de escasez de crédito

Para las pymes, ONG y escuelas argentinas, este tipo de convocatorias representa una oportunidad estratégica, especialmente en un contexto donde el acceso al financiamiento sigue siendo limitado y los proyectos vinculados a sostenibilidad ganan cada vez más relevancia.

El Premio Zayed, que ya lleva 18 años de trayectoria, asegura haber impactado positivamente en más de 400 millones de personas en todo el mundo, apoyando iniciativas vinculadas al acceso a energía renovable, atención sanitaria, agua potable y seguridad alimentaria.

En un escenario global donde la transición energética y la innovación social son prioridades, este tipo de programas permite a organizaciones argentinas acceder no solo a financiamiento, sino también a visibilidad internacional y redes de colaboración.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de junio de 2026, y los ganadores serán anunciados durante la ceremonia oficial del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027.