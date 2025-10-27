McDonald's lanza sitio web sobre el origen de los alimentos







Una propuesta digital que invita a los consumidores a conocer de cerca el origen de los ingredientes de sus productos y el trabajo de los productores locales que los hacen posible.

McDonald’s Argentina presenta www.delorigenalamesa.com, el sitio oficial de su plataforma de calidad “Del Origen a la Mesa”, una propuesta digital que invita a los consumidores a conocer de cerca el origen de los ingredientes de sus productos y el trabajo de los productores locales que los hacen posible.

A través de una experiencia interactiva, la plataforma combina información, videos, testimonios y recursos visuales que muestran cómo la marca garantiza alimentos frescos, seguros y de la más alta calidad. Desde el campo hasta los restaurantes, cada proceso refleja el compromiso de McDonald’s con la transparencia, la trazabilidad y la sustentabilidad, destacando que el 95% de los ingredientes utilizados en sus productos provienen de campos argentinos y son elaborados junto a productores locales que cumplen con los más altos estándares de calidad y responsabilidad ambiental.

Un recorrido interactivo por el origen de los ingredientes En el corazón de la web se encuentra el Mapa de los Sabores, una herramienta dinámica que permite explorar el origen de los principales ingredientes que conforman los productos de la marca. Allí, los usuarios pueden conocer de qué zonas del país provienen:

La carne 100% argentina , producida en campos de la región pampeana bajo estrictos estándares de bienestar animal y control de trazabilidad.

, producida en campos de la región pampeana bajo estrictos estándares de bienestar animal y control de trazabilidad. El pan , elaborado con trigo nacional molido y horneado especialmente para McDonald’s por proveedores locales.

, elaborado con trigo nacional molido y horneado especialmente para McDonald’s por proveedores locales. Las papas Innovator , cultivadas en Balcarce (Buenos Aires) y seleccionadas por su textura dorada y crocante.

, cultivadas en Balcarce (Buenos Aires) y seleccionadas por su textura dorada y crocante. Los vegetales frescos, cosechados por productores argentinos y distribuidos a los locales en un promedio de solo cuatro días. “Con el lanzamiento de este sitio buscamos que cada persona pueda descubrir todo lo que hay detrás de los combos de McDonald’s, la dedicación de cientos de productores argentinos, la innovación en los procesos y los estándares internacionales que aseguran la calidad en cada etapa”, afirmó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Argentina.

El sitio se actualizará de manera constante, incorporando nuevos contenidos, historias de proveedores y material educativo sobre la cadena de valor de McDonald’s. Así, la marca continúa fortaleciendo su compromiso con la transparencia y la sustentabilidad, asegurando que toda su materia prima provenga de fuentes responsables y que sus proveedores cumplan con los más altos estándares de calidad y responsabilidad ambiental.

Con esta iniciativa, McDonald’s invita a todos los consumidores a explorar, aprender y conocer más sobre los alimentos que disfrutan cada día, reafirmando su compromiso con la producción local y la confianza de los argentinos.