Boca dio vuelta el partido y venció 3-1 a Barracas en el estadio Chiqui Tapia

El Xeneize quedó tercero en su zona a un punto de los líderes y El Guapo quedó décimo y complicó su clasificación a la próxima ronda del Clausura.

Boca Juniors venció por tres goles a uno a Barracas Central , luego que el Guapo iniciara ganando con un auténtico golazo y un jugador menos. El partido que se disputó este lunes a las 16 en el renovado estadio Claudio "Chiqui" Tapia, dio por ganador al Xeneize, gracias a los goles de Milton Giménez (por duplicado) y Miguel Merentiel.

Al minuto 2´de partido, Rafael Barrios, lateral derecho de Barracas , le pegó puñetazo en la cabeza a Merentiel. Por su parte, el árbitro Nicolás Lamolina no pudo observar la jugada, ya que la pelota se encontraba en otro zona del terreno de juego. Ante está situación, el VAR debió haber intervenido para al menos una revisión dela jugada, aunque no hubo tal llamado.

Más tarde, al minuto 14, otro momento insólito ocurrió en el encuentro. Ivan Tapia, capitán del Guapo, quiso hacerle una falta a Leandro Paredes, el cual se tiró al ver la extensión de la pierna del 10 de Barracas. Sin embargo, el árbitro terminó sancionado la jugada como falta, y no dudo en sacar la amarilla.

Al ya estar amonestado, el equipo dirigido por Darío Insua se quedó con 10 jugadores en menos de un cuarto de partido, en una jugada que se puede considerar de compensación por la agresión de Barrios minutos antes .

Al terminó del primer tiempo, Boca no se encontraba en la cancha y no generaba demasiadas ocasiones, pero una buena combinación entre Zeballos y Giménez, le permitió empatar el partido al Xeneize a los ocho minutos del complemento. Rápidamente, una buena posesión del equipo de Claudio Úbeda terminó con un centro de Barinaga, y posterior cabezazo de Giménez, que ante una floja respuesta del arquero del Guapo, se convertía en victoria parcial al minuto 11 del segundo tiempo.

A los veintiún minutos, con un Barracas lanzado al ataque, quedó mal parado y permitió el desborde del "Changuito" Zeballos, que lanzó un centro raso para que Merentiel definiera y liquidara el partido 3 a 1.

Que se le viene a Boca en el final de la fase regular del Clausura.

Está victoria acomodó a Boca en todas las tablas, y ahora enfrenta dos partidos clave de los tres que quedan de fase regular: debe visitar el domingo 2 de noviembre a Estudiantes en La Plata, y el 9 recibe a River en La Bombonera, en un duelo que además del Super Clásico, estará en disputa un puesto de clasificación a la Copa Libertadores 2026.