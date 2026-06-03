MetroGAS impulsa el desarrollo de proveedores para fortalecer su cadena de valor

La principal distribuidora de gas natural del país llevó adelante un modelo de abastecimiento que combinó fortalecimiento productivo, inclusión social y provisión de insumos clave para su operación en calle.

MetroGAS impulsó durante 2025 un innovador proceso de desarrollo de proveedores para incorporar a su cadena de abastecimiento operativo una unidad productiva del sector social, que le proveyó insumos utilizados en obras en vía pública, un componente central para el funcionamiento diario de la compañía.

La iniciativa tomó escala en diciembre de 2024, cuando la empresa adjudicó a Fundación Multipolar , una organización que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, una licitación anual para la provisión de insumos. Esa contratación incluyó vallas de seguridad, rejillas y cajones de madera desarmables, e incorporó a la organización social como proveedor dentro de su cadena de valor.

El vínculo entre MetroGAS y Multipolar, sin embargo, comenzó años antes. Los primeros proyectos compartidos surgieron a través del programa Instalaciones Solidarias, una iniciativa de la distribuidora de gas que tiene como objetivo facilitar la instalación interna de gas natural en comedores y merenderos. Más adelante se desarrollaron compras puntuales de productos elaborados por la organización y jornadas de voluntariado corporativo.

En 2023, ambas organizaciones concretaron además una experiencia vinculada a un servicio de mudanza corporativa de tres días de duración, que permitió generar empleo para personas de Multipolar y abrir nuevas líneas de trabajo para la fundación. Esa experiencia representó la primera compra inclusiva realizada por MetroGAS con esa fundación.

“La adjudicación de la licitación de diciembre del 2024 implicó un salto de escala y también nuevos desafíos. Para eso se sumó la ayuda de CODE, organización que trabaja en generar puentes entre empresas y unidades productivas. Durante la implementación aparecieron barreras estructurales vinculadas al financiamiento inicial para compra de insumos, la contratación de seguros, la formalización documental y la necesidad de fortalecer procesos administrativos, logísticos y productivos”, señaló Hernán Chiesa, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de MetroGAS.

Frente a ese escenario, el proyecto evolucionó hacia un esquema de acompañamiento integral. Cinco áreas internas de MetroGAS —Compras, Abastecimiento, Calidad, Cuentas a pagar y Sustentabilidad— participaron en un trabajo articulado junto a CODE para construir un modelo que priorizara tanto la viabilidad operativa como el desarrollo del proveedor.

El proceso incluyó asistencia técnica para Multipolar con el fin de optimizar procesos productivos, ajustar especificaciones técnicas, mejorar la planificación del trabajo y fortalecer herramientas de gestión. También involucró acompañamiento en sistemas administrativos y facturación, análisis de costos, identificación de puntos de equilibrio y articulación con nuevos proveedores de insumos para mejorar condiciones de compra y disponibilidad de materiales.

Jornada de Compras Inclusivas Abril 2

“Uno de los principales aprendizajes del proyecto estuvo asociado a la necesidad de adaptar las condiciones comerciales de MetroGAS a las características de los proveedores de la economía social”, agregó Chiesa.

La experiencia permitió identificar la importancia de generar previsibilidad en la demanda, formalizar acuerdos desde etapas tempranas y sostener instancias de acompañamiento técnico para garantizar la sustentabilidad de los procesos productivos.

“El trabajo evidenció el valor estratégico de construir cadenas de valor más diversas. La incorporación de proveedores inclusivos no solo amplía oportunidades de empleo y fortalece capacidades productivas, sino que también impulsa nuevas formas de articulación entre empresas, organizaciones sociales y actores territoriales.” afirmó Pablo Ordoñez, gerente y socio fundador de CODE.

Durante el primer año de implementación se ejecutaron cinco órdenes de compra que permitieron poner en funcionamiento el esquema de abastecimiento y consolidar una dinámica de trabajo conjunta. La experiencia generó empleo directo para Multipolar, fortaleció capacidades técnicas y administrativas y sentó las bases para la continuidad y escalabilidad del proyecto. “Darte de alta, aprender a usar un sistema de proveedores o leer un pliego licitatorio fue todo un proceso extenso pero virtuoso para generar trabajo permanente”, agregó Malena Fama, cofundadora de Fundación Multipolar.

La transformación también alcanzó procesos internos de la compañía. Entre 2023 y 2025, MetroGAS realizó cinco instancias de formación para distintas áreas con foco en compras inclusivas y desarrollo de proveedores. Esto permitió que, al momento de enfrentar este desafío, los equipos ya contaran con experiencia y sensibilización en la temática. Además, incorporó un filtro específico para proveedores inclusivos en su plataforma y sumó un apartado sobre compras inclusivas dentro de su política corporativa de abastecimiento.

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En marzo de 2026, MetroGAS renovó el contrato por un año adicional y consolidó la iniciativa como parte de su estrategia de compras inclusivas. Además, inicio un proceso que contempla compartir el caso con otras empresas de servicio para ampliar el alcance, aumentar la escala productiva y fortalecer la sostenibilidad económica de Multipolar.

En un escenario donde las compañías buscan integrar sostenibilidad y competitividad, el desarrollo de proveedores inclusivos gana lugar como una herramienta estratégica para fortalecer la cadena de valor. La experiencia impulsada junto a Fundación Multipolar y CODE permitió incorporar a una organización social a la provisión de insumos utilizados en obras en vía pública, una actividad central para la operación diaria de la compañía, que forma parte del corazón de su negocio.