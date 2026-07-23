Autos importados vs nacionales: el mercado argentino cambió de mapa y se redefine el negocio + Agregar ámbito en









Tras años de predominio local, la apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas modificaron la composición del mercado: los vehículos del exterior vuelven a liderar y reducen la participación de la producción nacional.

Los autos importados ganan protagonismo en el país Mariano Fuchila

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación profunda. Luego de varios años en los que la producción nacional llegó a representar hasta el 75% de los patentamientos, la tendencia comenzó a revertirse y hoy los autos importados vuelven a ocupar un rol central en las ventas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este cambio se consolidó a lo largo de 2025, cuando la participación de los vehículos nacionales dejó de ser mayoritaria y el ingreso de unidades del exterior empezó a marcar el ritmo del mercado. Se trata de una dinámica que rompe con lo ocurrido en los últimos años, cuando las restricciones cambiarias limitaron las importaciones y favorecieron la oferta local.

En ese contexto, el mercado argentino se acerca más a un esquema habitual a nivel global, donde la presencia de vehículos importados suele ser predominante o, al menos, más equilibrada. Durante el período de mayor cierre, incluso marcas líderes alcanzaron niveles de participación poco habituales, impulsadas por la menor competencia externa.

El nuevo equilibrio entre producción local e importaciones Los datos del primer semestre de 2026 confirman este giro. Si bien las terminales locales mantienen un peso importante, la participación de las marcas se encuentra hoy mucho más distribuida. Toyota continúa liderando el mercado, aunque con una cuota menor a la de 2023, seguida muy de cerca por Volkswagen.

Al analizar el origen de los vehículos, Brasil se consolida como el principal proveedor, con más del 40% del total. Argentina se ubica en segundo lugar con cerca del 34%, mientras que China gana protagonismo impulsada por la llegada de nuevas marcas.

En términos generales, los autos provenientes del Mercosur —que no pagan arancel— concentran cerca del 78% del mercado, lo que demuestra que la región sigue siendo clave, aunque con una mayor apertura hacia otros orígenes. En términos generales, los autos provenientes del Mercosur —que no pagan arancel— concentran cerca del 78% del mercado, lo que demuestra que la región sigue siendo clave, aunque con una mayor apertura hacia otros orígenes. El desglose por marcas también muestra cambios relevantes. Toyota y Volkswagen lideran con volúmenes muy similares, seguidas por Fiat, Chevrolet y Peugeot. En la mayoría de los casos, la oferta combina producción nacional con importaciones, permitiendo a las automotrices adaptarse con mayor flexibilidad a la demanda. En paralelo, algunas marcas dependen más de la fabricación local, mientras que otras basan su estrategia en unidades importadas. Este mix de origen será clave para sostener competitividad en un mercado cada vez más abierto. En definitiva, el avance de los autos importados no solo redefine la estructura del sector, sino que también marca un escenario con mayor competencia, más oferta y menor peso relativo de la producción nacional en el total de ventas.