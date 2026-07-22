Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio y habló de las "operaciones" contra la Selección argentina

El presidente de la AFA publicó una carta en sus redes para hablar sobre el meritorio segundo puesto de la Albiceleste, pero también para referirse a la campaña antiArgentina.

Días después de la derrota de Argentina en la final ante España en el Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), rompió el silencio este miércoles con una carta en la que destacó el compromiso de los jugadores , agradeció el apoyo de los hinchas y habló de la campaña antiArgentina tras la final perdida: "No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar".

El titular de la AFA regresó con el plantel subcampeón del mundo en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que arribó el lunes por la tarde a la terminal internacional de Ezeiza, donde fueron recibidos por los Granaderos que entonaron las estrofas de "Muchachos" en una muestra de agradecimiento al equipo que logró llegar a dos finales mundialistas de forma consecutiva, dejando en lo más alto al fútbol argentino.

Tras mantener unos días de silencio, Tapia recurrió a sus redes sociales para resaltar el mérito de una Selección que es, para muchos, la mejor de la historia nacional. Pero también aprovechó para hablar sobre la campaña antiArgentina que comenzó a instalarse a partir de posteos con teorías infundadas y que decantó hacia otros ámbitos, con figuras como el actor Samuel L. Jackson calificando al país como "el más racista del mundo".

En primer lugar, Tapia habló netamente de fútbol. En ese sentido, no dudó en afirmar que España fue superior y que es un justo campeón del mundo. " No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias", señaló.

Más allá de no haber logrado traer la Copa, el presidente de la AFA hizo hincapié en la importancia de los triunfos logrados en un Mundial que pasará a la historia por la victoria agónica ante Inglaterra, el rival a vencer por el peso específico de la historia de Malvinas. "Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente", remarcó.

En otro pasaje de la carta, Tapia reconoció que "duele perder" porque Argentina es un país "competitivo" y "porque somos el equipo más ganador de la historia y el segundo puesto nunca nos conforma". Duele, dijo, porque estamos acostumbrados "a pelear hasta el final" y porque "seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo", sentenció.

De todas maneras, pidió parar la pelota para reflexionar un momento y pensar "en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible". Ser argentino es eso, según Tapia: competir "con garra, con pasión y con el corazón" y dejar todo "en cada entrenamiento y en cada partido".

Para Tapia, la Selección no solo representó a un país sino también "a toda América" y "con enorme orgullo". En cada partido y en cada cancha, los jugadores defendieron los colores, la bandera y a 46 millones de compatriotas.

Claudio Tapia: "No se dejen llevar por las mentiras y las operaciones"

A pesar de la gran representatividad que genera la Albiceleste, un equipo que salió campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de la Copa América y ganador de la Finalissima 2022 y que ahora llegó hasta la última instancia en el Mundial 2026, los de Scaloni también tiene sus denostadores, aquellos que buscan generar ruido donde no lo hay y que intentan construir una imagen de un país que no es.

Ante esa situación, Tapia le pidió a los argentinos que "no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar". Y hablando directamente hacia quienes promueven ese tipo de mensaje, dijo: "Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol".

Sobre el final afirmó que "las operaciones pasan" con el tiempo pero "el compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre". Por eso dijo que "es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta", porque "acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre".

La carta completa de Claudio "Chiqui" Tapia

A todos los argentinos:

No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias.

Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente.

Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo.

Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible. Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido.

También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo. Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol.

Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre.

Vamos Argentina.