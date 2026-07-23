Javier Bardem habló de Javier Milei y aclaró sus dichos: "Argentina no es un país xenófobo ni racista" + Agregar ámbito en









El actor español explicó el alcance de sus declaraciones tras la final del Mundial 2026 y aseguró que sus cuestionamientos estaban dirigidos al presidente Javier Milei. Además, remarcó que nunca calificó a la Argentina como un país xenófobo o racista.

Javier Bardem aclaró sus dichos: "Milei no representa a toda la Argentina". Tras la polémica, Javier Bardem explicó que sus críticas eran contra Milei y no contra la Argentina

Javier Bardem salió a aclarar el alcance de las declaraciones que realizó tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, luego de que sus palabras generaran una fuerte polémica y fueran interpretadas como una descalificación hacia el país y la Selección.

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A través de un descargo, el actor español sostuvo que sus cuestionamientos estuvieron dirigidos exclusivamente al presidente Javier Milei y rechazó que se lo vinculara con afirmaciones sobre un supuesto carácter xenófobo o racista de la sociedad argentina.

Bardem buscó cerrar la polémica: "Es injusto juzgar a la Selección por Milei" "Nunca dije que la Argentina fuera un país xenófobo o racista", afirmó Bardem, quien insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto. Además, remarcó que considera "injusto" trasladar las críticas al Gobierno a la población o al seleccionado nacional.

El ganador del Oscar explicó que su intención fue cuestionar determinadas posturas del mandatario argentino, pero dejó en claro que Milei no representa a todos los argentinos. En ese sentido, expresó su respeto por el país y destacó que no corresponde juzgar a un pueblo ni a un equipo de fútbol por las acciones o declaraciones de sus dirigentes.

Bardem también reiteró que mantiene diferencias con las posiciones políticas del Presidente, aunque subrayó que eso no modifica la imagen que tiene de la Argentina. "Tengo un profundo respeto por el pueblo argentino", señaló, al tiempo que pidió evitar interpretaciones que enfrenten a los ciudadanos por cuestiones políticas.

El descargo llegó después de que distintos sectores cuestionaran sus declaraciones iniciales, pronunciadas tras la consagración de España en el Mundial. Con esta aclaración, el actor buscó separar sus críticas a Javier Milei de cualquier valoración sobre la sociedad argentina o la Selección nacional. El video con el descargo de Javier Bardem