La Unión Europea presiona Rusia con nuevas sanciones al petróleo y las finanzas + Agregar ámbito en









Alcanzó un consenso para imponer un vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia, tras semanas de negociaciones. Se prorroga el techo de u$s44 por barril al crudo ruso y se limitan transacciones financieras y contra las criptomonedas.

La Unión Europea alcanzó un acuerdo interno para imponer un vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia. Unión Europea

Los países de la Unión Europea alcanzaron este jueves en Bruselas un acuerdo para imponer nuevas sanciones a Rusia, después de varias semanas de negociaciones, según informaron fuentes diplomáticas.

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El vigésimo primer paquete de sanciones incluye, entre otras medidas, la prórroga por un año del mecanismo que fija un techo de u$s44 por barril al crudo ruso exportado, con el objetivo de recortar los ingresos petroleros que sostienen en buena medida el esfuerzo bélico de Moscú contra Ucrania.

Este nuevo paquete de sanciones, fruto de semanas de negociaciones, tuvo que matizarse en relación a la propuesta inicial de Bruselas. En particular, fue necesario adaptarlas para minimizar las diferencias que tenía, por ejemplo, Grecia respecto al gas natural licuado (GNL).

El caso griego Grecia había presionado para que la Unión Europea autorizara a sus empresas a continuar transportando GNL ruso, siempre que estuviera destinado a clientes fuera de Europa.

Excepción importante: Se autoriza el transporte de GNL ruso a terceros países bajo ciertas condiciones para empresas griegas. Centro del arte clásico Finalmente, esos traslados a terceros países quedarán permitidos mediante una excepción aplicable a los contratos celebrados antes del 24 de febrero de 2022, fecha en la cuál Rusia inició la invasión a Ucrania.

Además, cabe precisar que este paquete de sanciones también incluye prohibiciones de transacciones dirigidas al sector financiero ruso, así como nuevas medidas contra las criptomonedas y apunta a los nuevos petroleros de la "flota fantasma" usada por Rusia para transportar bajo banderas falsas energía y otras mercancías.