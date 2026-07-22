El consumo masivo cayó en junio por sexto mes consecutivo y acumuló una baja de casi 3% en el primer semestre

Dentro de los canales de venta que releva la consultora Scentia, solo el e-commerce mostró variaciones positivas en lo que va de 2026.

El consumo masivo encadenó su sexta caída interanual consecutiva en junio, por lo cual en el acumulado del primer semestre de 2026 sufrió una contracción de casi 3% , respecto del mismo período de 2025. Solo el segmento de comercio electrónico arrojó una mejora durante el período.

Los datos surgen del habitual relevamiento de la consultora Scentia . En el sexto mes del año el indicador sufrió una baja del 2,7%, en comparación con un año atrás.

Por ende, en la primera mitad del año la merma acumulada ascendió al 2,9% . Particularmente resaltó la variación negativa del 4,6% en los supermercados de cadena, un canal relevante para la medición ya que Scentia logra aquí captar la totalidad de los puntos de venta, que incluye a 3.022 tiendas.

Según el informe publicado en esta jornada, las ventas que más se desplomaron en supermercados fueron las de bebidas sin alcohol (-9,1%), productos perecederos (-8,9%) y artículos de higiene y cosmética (-4,9%).

En los mayoristas , donde también la representación es del 100% de las tiendas, la caída fue del 3,8% . Mientras tanto, en autoservicios independientes , cuya medición es producto de un muestreo a partir del cual se realizan proyecciones, el "rojo" del primer semestre marcó un 3,2%.

Consumo masivo en picada: el e-commerce fue la excepción

También cayó un 2,3% el consumo en almacenes y kioscos (K+T), mientras que en farmacias se observó casi una estabilidad de un año a otro (-0,3%). La excepción la arrojaron las ventas por el canal del e-commerce, que se dispararon un 34,8%.

En este último segmento se destacaron las subas en las ventas de alimentos (+48,8%), bebidas alcohólicas (+37,7%) y productos de desayuno y merienda (+34,4%).

¿Por qué el dato de consumo de INDEC no coincide con otros indicadores de consumo?

La paradoja es que el dato de consumo que mide el INDEC, y que es la variable de mayor peso a la hora de medir el Producto Bruto Interno (PBI), viene arrojando variaciones positivas y explica buena parte del crecimiento económico desde que Javier Milei es presidente, en conjunto con el boom exportador.

En efecto, en el primer trimestre el consumo privado trepó 2,7% anual. Respecto de la divergencia con los números que muestran otros indicadores de consumo, la organización Fundar explicó que responde a que, dentro de esta variable, se incluyen consumos como el turismo emisivo, la venta de autos de lujo o de bienes durables, todos elementos que no están contemplados, por ejemplo, en el informe de Scentia.