Taiana presentó el libro blanco de la Defensa del 2023

Sin que a la fecha se conozca quién conducirá el ministerio de Defensa , el saliente, Jorge Taiana dio a conocer el Libro Blanco de la Defensa 2023. En esencia un libro blanco es un documento que da cuenta de las políticas, planes y objetivos del gobierno respecto a un asunto particular en este caso, la defensa del país.

Fue el puntapié inicial para que las naciones del continente formularan esta herramienta en beneficio de la confianza hemisférica. El estímulo para producir los pocos Libros Blancos de Defensa que han dado a conocer los gobiernos sudamericanos, parece estar más vinculado a objetivos de política domésticos que a razones de política exterior. El producido de Taiana y sus colaboradores, en particular Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales, acentúa la publicación de datos (reuniones, convenios, simposios, etc) tendientes a reforzar vínculos con el sistema regional. Se aboga por la recreación de un mecanismo similar (superador) de la Unasur y su Consejo de Defensa Sudamericano, ensamble que el macrismo -ahora socio del flamante gobierno LLA- había dejado sin representación institucional. Contiene apreciaciones estratégicas del tablero internacional-comercial que llamarán la atención a los funcionarios entrantes, por caso, una referida al debilitamiento de la coordinación multilateral; “La insuficiencia de mecanismos regulatorios sobre el capital financiero incrementó los impactos negativos sobre las economías domésticas, en particular la de los países en desarrollo, que en promedio destinan alrededor del 14 % de sus ingresos para el pago de los servicios de la deuda externa. De esta manera, la arquitectura financiera actual tiende a perpetuar un sistema que afecta el porvenir de muchos países de renta media y baja en el mundo, que genera consecuencias negativas en el nivel de vida de importantes sectores la población, limitando el acceso a los sistemas de educación y salud de calidad, al desarrollo de la ciencia y a los procesos de innovación y el derecho a un ambiente sano”.