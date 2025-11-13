Algunas antenas de Starlink dejarán de funcionar en noviembre 2025

La empresa de Elon Musk confirmó que reemplazará equipos antiguos por una versión mejorada. Cómo afecta a los usuarios y qué opciones hay disponibles.

La compañía Starlink , del empresario Elon Musk , anunció el retiro progresivo de sus primeras antenas satelitales lanzadas al mercado hace más de tres años. El cambio comenzará en noviembre de 2025 y afectará a los usuarios que aún poseen los modelos iniciales del servicio. Según la empresa, los dispositivos quedarán fuera de soporte técnico y dejarán de funcionar gradualmente a medida que avance la actualización de la red.

El motivo detrás de la decisión es técnico. Se debe a que los primeros equipos, conocidos como “Dishy” de primera generación, no son compatibles con las nuevas configuraciones de frecuencia y los ajustes de conectividad que Starlink implementa para mejorar la cobertura global. A cambio, la firma ofrece kits de reemplazo con descuento para quienes migren a las antenas de segunda generación, que prometen mayor velocidad y estabilidad en climas adversos.

En un comunicado publicado en su portal oficial, Starlink indicó que el proceso busca mantener la calidad del servicio ante el crecimiento de usuarios en todo el mundo , que ya superan los tres millones, y que los clientes recibirán notificaciones personalizadas con los pasos a seguir para actualizar sus equipos.

Los reportes iniciales sobre el retiro de antenas surgieron a partir de usuarios de Estados Unidos y Canadá, que comenzaron a recibir correos de la empresa advirtiendo que sus terminales originales dejarán de operar antes de fin de año . En América Latina, el proceso será más gradual y se espera que las desconexiones comiencen a aplicarse desde fines de noviembre.

La nueva generación de antenas, lanzada oficialmente en 2023, presenta un diseño más compacto y mayor eficiencia energética , además de un sistema interno de seguimiento automático de satélites que mejora la estabilidad de la señal. Estas actualizaciones permiten velocidades que superan los 250 Mbps , frente a los 150 Mbps promedio de los equipos anteriores.

Desde la compañía explicaron que el reemplazo busca acompañar la expansión de la constelación de satélites Starlink, que ya cuenta con más de 6.000 unidades operativas en órbita baja. “El servicio crece rápido, y con él, la necesidad de equipos más robustos para mantener la conectividad global”, expresaron desde la empresa.

Elon Musk

Starlink en Argentina: planes vigentes

En Argentina, Starlink sigue consolidando su presencia con una oferta que apunta a hogares, empresas rurales y zonas sin acceso a fibra óptica. Actualmente, el servicio residencial tiene un costo mensual cercano a los 62.500 pesos, con un kit de instalación de aproximadamente 650.000 pesos, aunque los valores pueden variar por tipo de cambio y zona geográfica.

Los usuarios destacan la posibilidad de conectarse desde lugares remotos, donde otras compañías no ofrecen cobertura. Sin embargo, algunos advierten que los costos iniciales siguen siendo altos para el mercado local, lo que limita su expansión masiva. Además del plan residencial, la compañía ofrece versiones para vehículos, embarcaciones y empresas, con tarifas diferenciadas y velocidades de conexión superiores.

A pesar de las actualizaciones y del retiro de las antenas viejas, el servicio no se interrumpirá en Argentina. Los usuarios podrán continuar navegando normalmente mientras reciben información sobre los nuevos equipos, que llegarán al país durante el primer trimestre de 2026.

En un contexto donde la conectividad es cada vez más esencial, Starlink se consolida como una alternativa real para quienes viven lejos de los centros urbanos, aunque el futuro del servicio dependerá de su capacidad para mantener precios accesibles y un soporte técnico ágil ante los próximos cambios.