Apple analiza comprar una reconocida empresa tecnológica para remontar en la carrera por la IA

El gigante tecnológico Apple Inc. evalúa internamente la posibilidad de avanzar con una oferta por la startup de inteligencia artificial Perplexity AI . La decisión radica en el atraso que tiene la compañía de la manzana en el campo del desarrollo de la IA, frente a los recientes logros de sus competidores, como Google y Amazon.

El escenario para Apple no es sencillo: en las últimas semanas los propios ingenieros y directivos de la compañía reconocieron este rezago frente al resto de la industria. Así, la iniciativa de compra podría resolver la necesidad de la empresa de fortalecer su base tecnológica y atraer nuevo talento en el área de IA .

Sin embargo, las conversaciones para adquirir Perplexity aún están en una etapa inicial y podrían no derivar en una propuesta formal, según consignó el medio Bloomberg.

Apple no es la primera compañía que posa los ojos en Perplexity. Es que Meta Platforms Inc. (META) - conducida por el estadounidense Mark Zuckerberg - intentó adquirir la startup a principios de este año.

Apple (1).jpg Los últimos resultados en el desarrollo de su IA encendieron las alarmas en Apple. Reuters

La situación actual fue aclarada por la compañía en boca de todos, que a través de un comunicado detalló: “No tenemos conocimiento de ninguna discusión actual o futura sobre fusiones y adquisiciones que implique a Perplexity”. Apple, por su parte, no realizó comentarios.

Otra opción que baraja Apple es sellar una alianza estratégica con Perplexity en lugar de comprarla. En ese caso, la startup podría integrarse como motor de búsqueda de IA en el navegador Safari y vincularse directamente con Siri. En los últimos meses, Apple se reunió en varias ocasiones con Perplexity, y su equipo de inteligencia artificial evaluó activamente la tecnología, lo que revela un interés concreto en establecer una relación más estrecha.

No obstante, un posible obstáculo en ese camino sería el acuerdo en preparación entre Perplexity y Samsung Electronics Co., que busca anunciar una alianza importante con la startup. La empresa coreana es el principal rival de Apple en el mercado global de smartphones, y la inteligencia artificial se ha transformado en un terreno de competencia central. Desde Perplexity afirmaron que no sorprende que los grandes fabricantes busquen “la mejor búsqueda y la IA más precisa para sus usuarios”. Y agregaron: “Eso es Perplexity”.

Eddy Cue, responsable de servicios como Apple TV+ e iCloud, ya había manifestado su interés por Perplexity. En mayo, durante su testimonio en el juicio antimonopolio contra Google, expresó: “Nos ha impresionado bastante lo que ha hecho Perplexity, así que hemos iniciado algunas conversaciones con ellos sobre lo que están haciendo”. También explicó al jurado que el sector está atravesando una transición desde los buscadores tradicionales hacia herramientas basadas en inteligencia artificial, y que estas podrían reemplazar rápidamente a servicios como el de Google.

De concretarse conversaciones con Apple, cualquier posible movimiento quedaría supeditado al resultado del juicio antimonopolio contra Google. El fallo en esa causa definirá si la firma de Cupertino debe reestructurar su vínculo con el gigante de las búsquedas.

Qué es Perplexity

Perplexity es un motor de búsqueda basado en inteligencia artificial que busca posicionarse como una alternativa más simple y directa frente a Google. Su objetivo es ofrecer respuestas claras y precisas sin necesidad de que el usuario entre y salga de múltiples enlaces para encontrar la información que necesita.

La principal diferencia respecto a buscadores como Google o Bing radica en la forma de interactuar con el sistema. En lugar de ingresar palabras clave, como ocurre en los motores tradicionales, Perplexity permite hacer preguntas en lenguaje natural. La IA interpreta lo que el usuario está tratando de consultar y responde con información puntual.

Este funcionamiento es posible gracias al entrenamiento de su modelo de inteligencia artificial, similar al que utilizan sistemas como ChatGPT. La tecnología detrás de Perplexity analiza las palabras y su contexto dentro de una oración para comprender con precisión el sentido de la consulta y ejecutar búsquedas más eficaces.

Perplexity.jpg Perplexity: el buscador IA que está en la mira de los principales gigantes tecnológicos.

Un aspecto destacado del buscador es su transparencia en el uso de fuentes. A diferencia de otras herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini, Perplexity muestra de forma clara los sitios web de donde extrae la información. Estos enlaces aparecen en la parte superior de la respuesta, lo que permite acceder directamente a las páginas citadas o desplegar una lista completa con todas las fuentes consultadas.

La startup completó recientemente una ronda de inversión que la valoró en u$s14.000 millones. Una operación cercana a ese monto representaría la mayor adquisición en la historia de Apple, superando la compra de Beats en 2014 por US$3.000 millones.