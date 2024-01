Así es la nueva tienda de ChatGPT: cómo ganar dinero con chats de inteligencia artificial

La GPT Store es similar a las tiendas de aplicaciones móviles que ya conocemos como la App Store (iOS) y Play Store, en el caso de dispositivos Android. En la parte superior se muestran las creaciones más destacadas y populares del momento. Todos los temas están clasificados en una tabla organizada en diferentes categorías como: Análisis, Redacción, Productividad, Programación, Educación, Investigación y Estilo de vida.

Cómo publicar un GPT en ChatGPT Store

Chat GPT.jpg Es muy sencillo crear tu propia herramienta de inteligencia artificial.

Crear un GPT no implica grandes dificultades. Es tan sencillo como iniciar una conversación, darle instrucciones y conocimientos adicionales, y elegir sus funciones específicas, como buscar en la web, crear imágenes o analizar datos.

Para publicar un GPT en la tienda, deberá tener un enlace propio para que se pueda guardar para todos. Será necesario además verificar el perfil y revisar las políticas de uso más recientes para que el usuario se cerciore de que su GPT cumple con la normativa.

Cuál es el valor de las creaciones ChatGPT

Solo pueden tener acceso a estos chats las personas que paguen ChatGPT Plus. El servicio premium de ChatGPT cuesta US$ 20, mientras que ChatGPT Team o Enterprise cuestan US$ 25 siendo versiones más avanzadas. Los usuarios de la versión 3.5 de ChatGPT, que no tiene costo alguno, no podrán acceder a las creaciones.

Desde que la GPT Store está disponible, ya se han creado más de 3 millones de chatbots personalizados en esta tienda online, según OpenAI. La empresa de inteligencia artificial también comunicó que planea encontrar una manera de pagar a los creadores de GPT en función de cuánto se utilizan sus agentes de IA en la tienda, pero no ha publicado ningún otro detalle sobre el plan. Esto dependerá de la popularidad que tengan las creaciones en la aplicación y la cantidad de descargas.